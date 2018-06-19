港股盤前─貿易戰升温，恆指回試三萬點

1）恆指上週五表現繼續疲弱，盤中雖曾一度上升約 80 點，但在 A 股跌至超過一年低位、長假期前及貿易戰不明朗等因素下，恆指最終報 30309 點，下跌 131 點。大市成交按日上升約 17.8% 至 1132 億。但滬深港通成交金額按日卻下跌約 5.1% 至 122 億，流向方面繼續為淨流出，金額約 3.5 億，其中騰訊（700）更錄得淨流出 11 億多。板塊方面，體育用品股繼續受壓但個別教育股在利好公司消息下回穩。晶片股早市曾氣勢如虹，但在獲利盤湧現下也轉弱，之前熱炒的物業管理公司回調更深。做空方面，佔大市成交回落至 11.1%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 31000-31099，牛証則有兩個較重區，分別為 30200-30299 及 29900-29999。

簡評：港股上週五在大成交下走弱，並再創六月的新低。在最新牛熊分佈和走勢上看，繼續向下的機會仍大。此外，中美雙方的新一輪關稅清單（見點 2）也勢將令港股再添波動。筆者原以為美朝峰會和放生中興等會令貿易戰有所轉機，但事如願違，川普政府繼續展示美帝本色，四個多月的談判完全白費，現今的情況再回談判桌看似極渺茫，金融市場亦應會為貿易戰開打而作新步署。港股而言，從過去多月的經驗，出口工業和船運應是重災區，曾經熱炒的汽車經銷商也應受壓，權重股也會被牽連；但有危也有機，內銷概念又可抬頭。教育、醫藥、物管和內地食品等已是耳熟能詳的板塊；反而內地體育用品股有值愽空間，GMT 的沽空報告指控，筆者覺得比較空泛。耐克和愛迪達不錯是現時在國內市佔率領先的品牌，但誰也難擔保在貿易戰下這會不受影響。安踏（2020）一向是筆者推介，但李寧（2331）似是更佳愽反彈的對象。半導體股也可留意，痛定思痛下中央必加快行業扶持。

2）信報 - 美國上週五正式公布對華新一輪制裁的關稅清單，落實向包含先進工業技術的 500 億美元中國商品加徵 25% 關稅，意味兩國早前多輪談判所達致不打貿易戰的共識化為烏有。美國總統特朗普強調，若中方採取報復措施，將會進一步加徵關稅。國務院關稅稅則委員會隨即於週六凌晨宣布，對原產於美國的 659 項約 500 億美元進口商品加徵 25% 的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等 545 項約 340 億美元，由 7 月 6 日起實施，對其餘商品加徵關稅的實施時間另行公布，以牙還牙美國的做法。中方官員表示，注意到美方發表聲明稱，如果中國採取報復性措施，美國將繼續追加額外關稅。對此，中國將保留採取相應措施的權利。

3）受貿易戰影響，道指上週五曾大跌約 280 點，尾市跌幅收窄但最終也報跌 84 點。標指和納指的跌幅則輕微。週一的市況也和週五相似。早段道指曾大跌 264 點，收跌 103 點。標指則挫 0.21% 但納指逆市上揚不足 1 點。小型股指數羅素 2000 收市創歷史新高。十年期國債債息下滑至 2.917%。油價則先挫後揚。港股 ADR 下跌 219 點，相當於恆指 30090 點水平。

4）新股訊息 ：

經營內地網上招聘平台獵聘網的有才天下信息（6100）今天開始招股，每股招股價介乎 28.5 元至 35.5 元，每手 200 股。

信報 - 市場消息指，加拿大機票批發商加達控股（1620），其國際配售已錄得 3 倍超額認購，其中麗新集團主席林建岳有份「入飛」認購其新股。

5）個股利多消息：

太古（19）及太古地產（1972）- 出售物業獲豐利。

佳兆業（1638）- 五月銷售提速。

青島啤（168）- 和其中的主要股東復星（656）簽下合作恊議。