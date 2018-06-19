美參院通過國防授權法草案 建議美軍參加台軍演

參議院通過的最後版本內容預計下週才會全文對外公開。但與台灣相關部分，並未有修正。根據參院軍委會6日公布的版本，草案在第1243條談及台灣。條文指出，參議院認為台灣關係法與六項保證是美台關係基石，美國應當加強與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展有能力、預備的與現代化國防力量，以維持自我防衛能力。

經過連日辯論，美國聯邦參議院今天傍晚表決2019年財政年度國防授權法草案（HR 5515），草案以85票贊同、10票反對通過。

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國參議院今天通過2019年國防授權法草案。根據日前參議院軍事委員會公布版本，美國國會建議美軍應適度參加台灣軍演。法案也對美國防部使用中興通訊相關服務做出限制。

條文指出，基於台灣關係法，美國應該大力支持台灣透過國外軍售、直接商業銷售與工業合作獲得防禦性武器，特別是不對稱戰爭與海下戰爭能力。美方也應透過確保及時審查與回應台灣的國防物品與國防服務要求，提高對台軍售的可預測性。

第1243條也要求美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演，像是年度漢光演習，台灣也應適當參與美國軍演，並基於台灣旅行法，促進美台高階與一般官員往來。

此外，條文也認為，美台應當擴大人道主義救援與救災合作，美國國防部長也應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，作為年度「太平洋夥伴」（PacificPartnership）任務的一部分，以改善救災計畫與準備工作，並加強美台間合作。

在與中國有關的部分，參院版草案要求，美國國防部長不得邀請中國人民解放軍參加美國環太平洋軍演（RIMPAC），除非美國國防部長能向美國國會軍委會證實大陸已停止在南海的建礁造島活動。

草案也明文要求，美國國防部長不應與使用華為或中興通訊生產的電信設備或服務的公司簽訂合約。

參議院將與眾議院協商出一致版本，並經兩院各自表決通過後，送白宮由美國總統簽署後生效。（編輯：陳俊碩）1070619