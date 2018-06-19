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瓦城泰統股東會登場 4大策略擘劃未來

中央社2018/06/19 08:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北19日電）瓦城泰統股東會今天將登場，去年營收獲利創新高，後續瓦城將以「加速擴展海內外營運版圖」、「推創新品牌」、「建全球研發中心」、「創造顧客滿意」等4大策略擘劃未來。

瓦城今天將召開股東常會，在致股東報告書中，瓦城表示，近年餐飲業於國內低緩景氣中逆勢崛起，卻也遭逢原料、人力成本上升等諸多挑戰，瓦城憑藉精準經營策略，以及成本控管和採購優勢，年年寫下財務佳績，2017年更創「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益」歷史5高的紀錄。

瓦城2017年全年合併營收新台幣41億元，年成長6.57%，淨利3.28億元，年增7.51%，每股盈餘(EPS)達14.12元，經董事會決議每股發放現金股利12.6元，盈餘配發率89.24%。

瓦城在2017年度海內外總店數達107家，既有品牌延伸國內十縣三市的布局密度，同步加快對岸市場拓點速度，並推出中式新品牌為集團帶入多元新客群。

展望未來，瓦城表示，將在「多品牌、多市場」營運策略下，啟動3368計畫，意即未來3年內，進入第3個市場，推出6個品牌以及新開80家店點。

瓦城進一步說明，今年度瓦城集團「加速擴展海內外營運版圖」，全年目標新增共22家店，在國內市場積極布點，而瓦城、十食湘Bistro、大心已進軍對岸大陸市場，今年預計將更多優質台灣品牌帶入對岸，齊力拓展集團海外營運版圖。

「推創新品牌」的部分，瓦城說明，繼成功複製泰、湘及跨中式菜系後，瓦城正在籌備第7個自主研發新品牌，未來集團每年將持續推出1到2個以上新品牌，開創營運動能，站穩東方餐飲龍頭之位。

另外，瓦城指出，2016年打造全球研發中心，擴展「廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材中心」功能，現已完成整地，預計2019年上半年完工，可望推助集團加速布局全球市場。

瓦城指出，集團走過27年，近1萬個日子以來，堅持「創造顧客滿意」，將落實知識管理、透過科學分析與創新，繼續精進內外場餐飲及服務品質。（編輯：楊玫寧）1070619

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