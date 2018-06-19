大阪6.1強震 迄今已4死數百人傷 中部工廠停工

家居用品公司 Kracie 控股 (前身佳麗寶) 因為地震損傷，暫停在大阪縣高槻市兩座工廠的生產，該兩處專司生產漢方草藥用品和其他產品。

豐田汽車旗下專門生產輕型汽車的大發汽車 (Daihatsu Motor Co) (7262-JP) 在大阪縣池田工廠和京都府大山崎工廠停工。

日本大阪於當地時間週一 (18 日) 上午 7 點 58 分 (台灣時間為週一 6 點 58 分) 發生規模 6.1 強震，迫使近畿地區許多工廠暫停運作，以檢測是否受到地震損害，並確保員工安全。

大發汽車和 Kracie 公司均不確定何時能重啟營運。

Panasonic (6752-JP) 暫停大阪縣高槻市和門真市工廠的營運，該兩處工廠製作照明和其他設備。

拖拉機生產商久保田公司在大阪縣枚方市的農業和工程機械製造工廠停工。

三菱汽車 (7211-JP) 暫停京都工廠和滋賀縣湖南市工廠的運作。

空調製造商大金工業 (Daikin Industries) (6367-JP) 暫停大阪縣淀川工廠、金岡工廠的運作，其中一家已於週一下午恢復運作。

本田汽車 (7267-JP) 以及夏普 (6753-JP) 與鴻海合資企業在安檢後已恢復工廠運作。

百貨公司營運商 J. Front Retailing Co 旗下 5 家 outlet 暫停營業，包括位於大阪市的大丸心齋橋店，因為地震造成地鐵服務中斷，所以許多員工無法趕赴上班。

位於大阪的日本環球影城原本預計開幕也因地震延遲，因為許多工作人員無法及時上崗。

關西電力 (9503-JP) 表示，大阪以北的美濱、高濱、大飯核能發電廠均未發現異常狀況。關西電力稱，大阪及兵庫縣有超過 17 萬戶短暫停電，但已在兩小時內恢復供電。