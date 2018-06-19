台股科技基金績效遠勝大盤 投信看好下半年

（中央社記者田裕斌台北19日電）根據投信投顧公會統計，今年以來台股26檔科技基金平均績效16.24%，明顯超越加權股價指數漲幅3.49%，投信看好，下半年進入電子股旺季，平添科技基金吸引力。

且今年以來全球股市中，以科技股為主的Nasdaq指數漲幅12.42%，居全球主要指數中表現最佳，遙遙領先道瓊工業指數漲幅1.85%及S&P 500指數漲幅4.07%，顯見科技產業受到資金青睞。

群益投信表示，台股今年的表現亮眼，科技型基金表現凸出，電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢。展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，美國聯邦準備理事會(FED)在升息及縮表的進度上都符合鴿派預期，各個題材類股都有表現，類股輪動快速。