分屍案頻傳！他挺死刑　酸邱太三「再不執行死刑就滾蛋」

近日新北市一名高姓女子因拒絕陳姓教練求歡，遭陳男殘忍分屍後棄屍，恐怖手法震驚社會，也讓廢死與否的議題再度浮現。面對台灣近半月來已爆出 3 起分屍案，知名團購網執行長「 486 先生」陳延昶在臉書發文，表示堅決反對廢除死刑，更對法務部長邱太三喊話「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」

陳延昶在臉書分享高女遭分屍的相關新聞，寫下：「我是陳延昶，網路 ID 與筆名是 486 ，我堅決反對廢除死刑。」並指出，死刑並非以牙還牙「而是讓犯錯的人得到相對應的懲罰與代價。」又說「如果你同意這犯人要判死刑，請加入我的呼籲。」最後直接點名法務部長邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」