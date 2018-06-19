NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
社會

分屍案頻傳！他挺死刑　酸邱太三「再不執行死刑就滾蛋」

社會中心／綜合報導2018/06/19 09:57
▲新北市高姓女子遭陳男分屍棄屍，已是台灣近半月來第3起分屍案，分屍案頻傳也讓死刑存廢議題再次浮現。（圖／翻攝自臉書）
▲新北市高姓女子遭陳男分屍棄屍，已是台灣近半月來第3起分屍案，分屍案頻傳也讓死刑存廢議題再次浮現。（圖／翻攝自臉書）

近日新北市一名高姓女子因拒絕陳姓教練求歡，遭陳男殘忍分屍後棄屍，恐怖手法震驚社會，也讓廢死與否的議題再度浮現。面對台灣近半月來已爆出 3 起分屍案，知名團購網執行長「 486 先生」陳延昶在臉書發文，表示堅決反對廢除死刑，更對法務部長邱太三喊話「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」

陳延昶在臉書分享高女遭分屍的相關新聞，寫下：「我是陳延昶，網路 ID 與筆名是 486 ，我堅決反對廢除死刑。」並指出，死刑並非以牙還牙「而是讓犯錯的人得到相對應的懲罰與代價。」又說「如果你同意這犯人要判死刑，請加入我的呼籲。」最後直接點名法務部長邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」


▲知名團購網執行長「 486 先生」陳延昶在臉書表示反對廢死。（圖／翻攝自臉書）

文章發出後獲得眾多網友回應「死刑不能解決問題，但能解決有問題的人～」「不死，你要關他一輩子嗎」、「支持死刑、反對廢死、增加鞭刑」表態支持死刑，認為亂世就該用重典，也有網友表示「公投，罷免不適任法官好了！」希望減少恐龍法官的存在。

事實上，台灣死刑存廢議題爭議已久，法務部長邱太三之前接受媒體訪問時，就針對此問題做出回應，表示犯罪都有其社會背景及原因，並非司法審判或槍決就能解決之事，認為社會問題應從源頭了解並對症下藥，司法僅能給予犯罪者適當量刑。並說，台灣沒有廢死問題也沒有不執行死刑，只是在兩公約規範下會審慎考量，廢死只是未來可能的目標，但現階段並無此問題。
 

關鍵字分屍死刑廢死486先生邱太三兩公約
屍塊全找到了！凶嫌低頭說：對不起

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan