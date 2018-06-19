分屍案頻傳！他挺死刑　酸邱太三「再不執行死刑就滾蛋」

近日新北市一名高姓女子因拒絕陳姓教練求歡，遭陳男殘忍分屍後棄屍，恐怖手法震驚社會，也讓廢死與否的議題再度浮現。面對台灣近半月來已爆出 3 起分屍案，知名團購網執行長「 486 先生」陳延昶在臉書發文，表示堅決反對廢除死刑，更對法務部長邱太三喊話「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」
陳延昶在臉書分享高女遭分屍的相關新聞，寫下：「我是陳延昶，網路 ID 與筆名是 486 ，我堅決反對廢除死刑。」並指出，死刑並非以牙還牙「而是讓犯錯的人得到相對應的懲罰與代價。」又說「如果你同意這犯人要判死刑，請加入我的呼籲。」最後直接點名法務部長邱太三「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」
▲知名團購網執行長「 486 先生」陳延昶在臉書表示反對廢死。（圖／翻攝自臉書）
文章發出後獲得眾多網友回應「死刑不能解決問題，但能解決有問題的人～」「不死，你要關他一輩子嗎」、「支持死刑、反對廢死、增加鞭刑」表態支持死刑，認為亂世就該用重典，也有網友表示「公投，罷免不適任法官好了！」希望減少恐龍法官的存在。
事實上，台灣死刑存廢議題爭議已久，法務部長邱太三之前接受媒體訪問時，就針對此問題做出回應，表示犯罪都有其社會背景及原因，並非司法審判或槍決就能解決之事，認為社會問題應從源頭了解並對症下藥，司法僅能給予犯罪者適當量刑。並說，台灣沒有廢死問題也沒有不執行死刑，只是在兩公約規範下會審慎考量，廢死只是未來可能的目標，但現階段並無此問題。