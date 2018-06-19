中美貿易戰再起　台股早盤大跌逾130點　指標股跌多

由於中美貿易疑慮再起，美股跌多，也使台北股市今（19）日開盤跌78.70點，加權股價指數以11008.77點開出，早盤更一度大跌超過130點，最低來到10946點左右。電金雙雙跌超過1%，指標股台積電跌多，跌幅達2%以上，來到226元。大立光更跌3%以上，鴻海則跌1.6%。其他，友達、群創、和碩、聯發科都呈現弱勢。

美國日前宣布對中國大陸500億美元的商品加稅25%，大陸隨即回擊，點燃美中貿易戰火，使美股昨（18）日四大指數跌多漲少。其中，道瓊工業指數收跌103.01點或0.41%，至24987.47點；那斯達克指數微幅收高0.65點或0.01%，至7747.03點；標普500指數收跌5.79點或0.21%，至2,773.87點；費城半導體跌14.13點，收1407.91點。