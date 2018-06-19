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中美貿易戰再起　台股早盤大跌逾130點　指標股跌多

記者許家禎／台北報導2018/06/19 09:40
▲由於中美貿易疑慮再起，美股跌多，也使台北股市6月19日開盤跌78.70點，加權股價指數以11008.77點開出，早盤更一度大跌超過130點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲由於中美貿易疑慮再起，美股跌多，也使台北股市6月19日開盤跌78.70點，加權股價指數以11008.77點開出，早盤更一度大跌超過130點。（圖／NOWnews 資料照片）

由於中美貿易疑慮再起，美股跌多，也使台北股市今（19）日開盤跌78.70點，加權股價指數以11008.77點開出，早盤更一度大跌超過130點，最低來到10946點左右。電金雙雙跌超過1%，指標股台積電跌多，跌幅達2%以上，來到226元。大立光更跌3%以上，鴻海則跌1.6%。其他，友達、群創、和碩、聯發科都呈現弱勢。

美國日前宣布對中國大陸500億美元的商品加稅25%，大陸隨即回擊，點燃美中貿易戰火，使美股昨（18）日四大指數跌多漲少。其中，道瓊工業指數收跌103.01點或0.41%，至24987.47點；那斯達克指數微幅收高0.65點或0.01%，至7747.03點；標普500指數收跌5.79點或0.21%，至2,773.87點；費城半導體跌14.13點，收1407.91點。

台北股市今（19）日開盤跳空大跌逾百點，一度跌超過130點，來到10946點左右。各類股部分，電子跌1.3%、金融也跌超過1%。其他，半導體跌近2%、光電跌1.7%，水泥跌2.5%、紡織跌近2%，食品、橡膠與汽車跌逾1%，觀光與百貨類股逆勢漲1%。

個股部分，指標股台積電跌多，跌幅達2%以上，來到226元。鴻海跌1.6%，來到83.5元。大立光跌3%以上，來到4450元。其他，華碩與宏碁跌超過1.5%。群創與友達弱勢跌逾1.2%。另外，和碩、聯發科跌1%以上。不過，早盤量大走揚的有光磊、立敦、鼎元、威盛漲７%以上，中鋼構與世紀鋼則飆漲停。

關鍵字台股開盤中美貿易美股指標股大跌
美國升息偏鷹　台股仍迎旺季很正面2字頭難回頭？台幣早盤重貶逾1角

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