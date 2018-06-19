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重慶銀行回A股上市 發行不超7.81億股 佔總股本

鉅亨網2018/06/19 09:40
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中國證監會受理重慶銀行 (1963-HK) 提交的 A 股 IPO 招股書，擬登陸上交所，發行不超過 7.81 億股 A 股，約占發行完成後總股本的 19.98%。重慶銀行今 (19) 日開盤跌 0.727%，報港幣 5.46 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

早在 2007 年，重慶銀行就已經啟動 A 股上市，但受 IPO 政策影響，直到 2012 年初，該行才正式進入 A 股 IPO 排隊企業名單，由高盛高華證券輔導，擬登陸上交所募資約人民幣 50 億元。

然而，證監會當時擬出台的中小銀行上市指引仍無時間表，資本壓力之下，重慶銀行在 2013 年第一季轉戰港股，並在當年 11 月 6 日成為首家在港上市的城商行。同年 11 月 22 日，該行 A 股 IPO 申請「終止審查」。

2016 年 4 月，重慶銀行董事會決議通過 A 股上市議案，擬登陸上交所發行不超過 7.81 億股 A 股。這也使該行繼徽商銀行 (3698-HK)、哈爾濱銀行 (6138-HK)、盛京銀行 (2066-HK) 及錦州銀行 (0416-HK) 後，成為第 5 家披露 A 股上市計畫的 H 股城商行。

同年 6 月中旬，該行股東大會通過相關上市議案；6 月底，該行在重慶證監局完成上市輔導備案，接受招商證券 (6099-HK) 輔導；10 月，重慶銀監局批復同意該行 A 股上市申請；今年 6 月 4 日，重慶銀行正式遞交上市招股書申報稿，並在 11 日獲證監會受理。

遞交上市申請前，重慶銀行在去年 6 月底換帥，原重慶銀行董事長甘為民辭去董事長職務，轉任平安養老險總經理，重慶市國資委副主任林軍 (女) 接替甘為民出任重慶銀行董事長一職。

成立於 1996 年的重慶銀行，最早名為「重慶城市合作銀行」，1998 年 3 月，該行更名為「重慶市商業銀行」，2007 年 8 月進一步更名為「重慶銀行」，是西部和長江中上游地區成立最早的地方性股份制商業銀行。

截至去年底，該行資產規模達到人民幣 4228 億元，全年營收首次突破百億，達到人民幣 101.45 億元，是首家赴港上市的城商行。

2003 年，重慶銀行總資產僅人民幣 149 億元，背負人民幣 39.2 億元的不良資產，不良貸款占比高達 42.5%，資本充足率為 - 27.1%，每股淨資產為人民幣 - 7.4 元，破產傳言四起。

經過增資擴股、重組、引進戰略投資者並上市後，截至去年底，重慶銀行總股本為 31.27 億股。其中持股 5% 以上的股東包括：重慶渝富及其子公司合計持股 14.75%；大新銀行持有 14.66%；力帆股份及其子公司持股 9.66%；上汽集團持股 7.69%；富德生命人壽及其子公司 6.96%；重慶路橋 5.48%。

據招股書披露，截至目前，富德生命人壽尚未取得股東資格批復，因此不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。

重慶銀行招股書顯示，該行 2017 年實現營收人民幣 101.45 億元，年增 5.9%；全年實現歸屬於股東的淨利潤增長 6.39% 至人民幣 37.26 億元。

2017 年，重慶銀行成本收入比僅為 21.51%，主要體現為業務及管理費的減少，尤其是人工成本、一般及行政支出的減少。縱觀國內上市銀行，只有錦州銀行去年成本收入比低於重慶銀行。

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