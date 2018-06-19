年底敗選小英不用下台？他掀開國王的新衣

勇弟：不得了了，不得了了！報載民進黨中執委應選 30 人，中評委應選 11 人，竟然首度喬到同額競選，7 月 15 日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，這中間一定有不怕你知道的陽謀，勇哥可以幫我們掀開國王的新衣嗎？

前總統陳水扁今（ 19 ）日在「新勇哥物語」中表示，傳出民進黨中執委應選 30 人，中評委應選 11 人，竟然首度喬到同額競選，7 月 15 日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，他揣測，「可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！而 2020 年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任。」

勇哥：民主政黨首重民主真諦在黨的選舉能否公開透明呈現。基層黨員是民主政黨的組成要素，黨員能否參與至關重要，黨員不是黨領導階層的利用工具。沒有黨魂的人頭黨員固不足取，沒有黨德的無魂黨員更是黨走向衰敗的幫凶！我非常關心民進黨 32 年來的黨務運作有無偏離政黨的民主常軌，我對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

勇弟：民進黨是台灣土生土長，最接近地氣的草根政黨。創黨之初，黨員不僅深具冒險犯難的大無畏精神，尤其對黨應走民主進步的路線與堅持台灣主體意識，從未動搖。對黨務的參與，特別是黨公職人員選舉，黨員無不獨立自主，選賢舉能。曾幾何時，黨員對公職候選人提名所擁有的神聖一票，已經被所謂全民調取代。黨員票選黨代表，黨代表投票選舉中執委、中評委，最後再由中執評委選出中常委、中評主委，組成權力核心。如今黨代表票選中執評委的權力卻在派系介入運作坐地分贓下，全被剝奪殆盡。同額競選意謂著沒有競爭，只要自己投給自己一票就當選了，這是民進黨創黨32年來的第一次，完全違背民進黨民主進步的精髓，豈不啟人疑竇！？

勇哥：這屆中執評委任期跨 2018 年地方選舉，與 2020 年總統與立委二合一選舉。事關 11 月 24 日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下台問題，也關係到 2020 年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去 32 年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做。勇弟，你有想到真正原因了嗎？

勇弟：我只能用猜的，所謂因應選舉，可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？而 2020 年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任？！這樣對不對？

勇哥：如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！