NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
政治

年底敗選小英不用下台？他掀開國王的新衣

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/19 09:47
▲民進黨中執委和中評委選舉變化，前總統陳水扁揣測，「可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！而 2020 年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任。」（資料照／記者陳弘志攝）
▲民進黨中執委和中評委選舉變化，前總統陳水扁揣測，「可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！而 2020 年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任。」（資料照／記者陳弘志攝）

前總統陳水扁今（ 19 ）日在「新勇哥物語」中表示，傳出民進黨中執委應選 30 人，中評委應選 11 人，竟然首度喬到同額競選，7 月 15 日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，他揣測，「可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！而 2020 年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任。」

［新勇哥物語］141 全文如下：

勇弟：不得了了，不得了了！報載民進黨中執委應選 30 人，中評委應選 11 人，竟然首度喬到同額競選，7 月 15 日黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，這中間一定有不怕你知道的陽謀，勇哥可以幫我們掀開國王的新衣嗎？

勇哥：民主政黨首重民主真諦在黨的選舉能否公開透明呈現。基層黨員是民主政黨的組成要素，黨員能否參與至關重要，黨員不是黨領導階層的利用工具。沒有黨魂的人頭黨員固不足取，沒有黨德的無魂黨員更是黨走向衰敗的幫凶！我非常關心民進黨 32 年來的黨務運作有無偏離政黨的民主常軌，我對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

勇弟：民進黨是台灣土生土長，最接近地氣的草根政黨。創黨之初，黨員不僅深具冒險犯難的大無畏精神，尤其對黨應走民主進步的路線與堅持台灣主體意識，從未動搖。對黨務的參與，特別是黨公職人員選舉，黨員無不獨立自主，選賢舉能。曾幾何時，黨員對公職候選人提名所擁有的神聖一票，已經被所謂全民調取代。黨員票選黨代表，黨代表投票選舉中執委、中評委，最後再由中執評委選出中常委、中評主委，組成權力核心。如今黨代表票選中執評委的權力卻在派系介入運作坐地分贓下，全被剝奪殆盡。同額競選意謂著沒有競爭，只要自己投給自己一票就當選了，這是民進黨創黨32年來的第一次，完全違背民進黨民主進步的精髓，豈不啟人疑竇！？

勇哥：這屆中執評委任期跨 2018 年地方選舉，與 2020 年總統與立委二合一選舉。事關 11 月 24 日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下台問題，也關係到 2020 年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去 32 年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做。勇弟，你有想到真正原因了嗎？

勇弟：我只能用猜的，所謂因應選舉，可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？而 2020 年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任？！這樣對不對？

勇哥：如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

關鍵字陳水扁新勇哥物語民進黨中常委中評委
王時齊》白浪滔滔我不怕　白狼頒…時力非小綠！徐：綠非唯一台灣價值

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan