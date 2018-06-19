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研調：陸電視Q1出貨衰退 Q2殺價競爭

中央社2018/06/19 09:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北19日電）研調機構群智諮詢報告指出，中國大陸平面電視首季出貨量較去年同期衰退，也未達前年同期水準；第2季品牌商鎖定部分尺寸殺價競爭，衝擊其他尺寸電視銷量。

群智諮詢調查，2018年首季中國大陸平面電視出貨量為1160萬台，較去年同期減少2.5%，出貨面積741萬平方公尺，較去年同期增加4.7%，為連續5季以來，首次出現單季出貨面積增長，但不論是從出貨數量，還是出貨面積的規模來看，都未能達到2016年同期水準。

調查顯示，2017年中國大陸電視銷售量較2016年下滑13.3%，面積減少9.9%，各主力品牌銷量、獲利都減少。2018年年初品牌廠商盼重新掌握市場，但首季表現並不盡如人意。隨著面板成本的大幅下降，品牌廠商大力促銷，競爭加劇，市場價格戰愈發激烈。

群智諮詢表示，2018年第2季中國大陸6大電視品牌針對50吋以上的大尺寸電視降價，加上小米積極調降32吋電視售價，衝擊40至49吋中間尺寸電視銷量。

群智諮詢認為，價格戰帶來網路線上交易市場增長，但線下市場卻同步衰退，總體市場規模增長乏力，近年中國大陸平面電視市場規模維持穩定，卻難出現高成長。（編輯：李信寬）1070619

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