鎧勝下半年重點 看主要客戶手機筆電

程建中表示，回顧2017年，平板電腦與筆記型電腦終端市場需求不振，在持續上揚的人工成本與環保要求之下，對鎧勝營運與獲利造成很大的壓力與挑戰，加上鎧勝初次踏入智慧型手機應用領域，配合新業務的擴張，持續投入相關資本支出和開發資源，使得2017年經營成績不如預期。

程建中指出，面對外在市場的競爭壓力和內部資源調整，轉型期的陣痛不可避免，為了平穩過渡到下一個成長階段，鎧勝除了踏實改善自身營運及持續開發新業務之外，新的技術也在積極發展當中，同時要積極整合與運用和碩集團的資源和網絡，來擴展營運規模，以提升鎧勝在金屬加工業的競爭力與影響力。

另外，程建中表示，因上海地區的土地取得不易，加上環保要求與人工成本持續上漲，為了降低未來營運成本和單一生產基地因外在競爭環境變化而產生的風險，鎧勝也持續分散生產基地，除了2016年8月已開始投產的浙江嘉善園區之外，鎧勝於2017年9月也在蘇北鹽城擴充新的生產基地，預計在2018年下半年可以開始試產。

他強調，隨著各廠區陸續開出新產能，鎧勝集團將有實力提供客戶更完善、更精進的服務與技術。

程建中說，2018年鎧勝打入了主要客戶的手機產品供應鏈，加上主要客戶將發表新款筆記型電腦產品，這兩塊業務將是鎧勝今年下半年的生產重點，同時也考驗著鎧勝的管理與生產能力。

他表示，鎧勝會以兢兢業業、小心謹慎的態度，來執行各項決策並關注本業，在業務、生產、研發、管理等各方面持續改善與精進，期許能再次提升公司價值，為股東、客戶與員工創造最大的經營成果。（編輯：楊玫寧）1070619