川普威脅對中關稅再加碼 亞股聞訊挫跌

美中貿易戰惡化，亞股受影響，日股日經指數開盤挫0.43%，或97.89點，來到22582.44點；東證指數也下跌0.39%，或6.88點，來到1764.55點。南韓Kospi指數開盤跌0.13%，或3.12點，來到2373.12點。

就在美中這兩個全球最大經濟體之間爆發市場和產業早已憂心的貿易緊張對峙之際，川普變本加厲，針對北京提高中國關稅的「令人無法接受」作法，他將祭出新的關稅懲罰性措施。

（中央社華盛頓/東京19日綜合外電報導）華府和北京間的貿易戰越演越烈，美國總統川普揚言將再對價值2000億美元的中國輸美商品課徵10%關稅。亞洲股市聞訊跌，日韓股市雙雙開低。

川普在聲明稿中表示：「有必要採取進一步行動，以鼓勵中國改變它的不公平行徑，對美國商品開放市場，以及接受更平衡的對美貿易關係。」

川普警告，除了已宣布對500億美元中國貨課徵25%關稅外，新關稅措施到位後，「倘若中國再度提高關稅」，美國將再對2000億美元中國貨課徵新關稅。

川普在聲明中解釋他的決定表示:「美中之間的貿易關係應該更平等。」

「我和習（近平）主席有良好的友誼，我們將繼續就諸多議題共同努力。但美國不會讓中國或世上其他國家在貿易上占我們便宜。」

川普說：「中國似乎無意改變掠取美國智慧財產權和科技的不公平作法，非但作法不改，反而威脅那些無辜美國企業、勞工和農民。」

川普15日宣布對價值500億美元中國貨課徵25%關稅，引來中國以牙還牙，也宣布對美國商品課徵關稅。

川普表示，倘若中國對美國最新關稅措施，提高關稅報復，「我們將對另外的2000億商品加徵關稅，予以反制」。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070619