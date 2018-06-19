〈大阪大地震〉大阪強震 但液晶面板業工廠影響不大

日本大阪週一 (18 日) 上午發生 6.1 強震後，在關西地區建有辦公處和工廠的液晶面板廠商與零組件廠商、設備製造商等仍在檢查狀況，目前尚未傳出重大損害消息。

夏普 (6753-JP) 在地震後，工廠部分設備停止運作，但已於當日 9 點左右已確認地震無造成設備和人員的損害，於中午已全部恢復正常運作。夏普週二上午股價未受影響，小漲 1.03%。

鴻海精密接手夏普製作大型 LCD 產品的大阪府堺工廠，生產設備的安全裝置因地震影響而啟動，一度暫停生產，此後已確定沒有問題，當日 1 點已重新啟動生產線，部分設備同日重新啟動，並將盡快於 19 日全數重啟。雖然生產線暫時停止，但因為有庫存對應，所以對客戶沒有造成影響。