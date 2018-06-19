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挖礦電競訂單挹注 僑威Q2淡季看旺

中央社2018/06/19 09:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）僑威科技5月營收衝上7.57億元歷史新高，月增8.4%，年增達103.55%，預估在包括挖礦、電競等高瓦特數電源訂單挹注下6月營收仍將維持不錯表現，第2季傳統淡季超旺。

主攻白牌電源供應器市場的僑威表示，累計1-5月營收為28.51億元，年增達41.96%，主要是高瓦特數電源需求明顯擴增，不過受到部份被動元件及IC電晶體缺料影響出貨進度，部份訂單有遞延現象，6月份實際出貨營收表現仍要看料況取得狀況而定。

近年來受惠於電腦網路線上遊戲快速發展及虛擬貨幣的挖礦熱潮，帶動高階電源供應器的出貨增長，安防設備、手持式電子裝置、物聯網及雲端運算產業的成長動能，持續帶動相關電源產品需求。

僑威第2季淡季表現相對旺，雖然原物料成本壓力也不少，受惠營運規模擴大，法人預估僑威第2季單季獲利可望繳出超亮眼成績。

展望下半年，僑威表示，第3季為傳統旺季，電競、NB等產品有基本的旺季需求，比特幣挖礦需求則相對上半年放緩，無線充電相關產品則持續成長。

僑威近年來除了高階電源及無線充電板外，也積極投入電動車充電樁設備的研發，僑威科技在電動車充電樁領域，主要是與新創公司起而行綠能合作，提供充電樁的內部電源系統整合。

僑威指出，目前市場上的充電站多僅能為少數車輛同時充電，若在車流量較大的地區，將會難以消化來車。起而行綠能的充電樁則透過非均流充電方式，可為多輛電動車同時充電，其實用性更高。（編輯：黃國倫）1070619

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