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中央社

拆散移民家庭惹議 川普：美國不會變成移民營

中央社2018/06/19 09:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國政府在美墨邊境拆散移民家庭讓孩子與父母骨肉分離，招致批評聲浪，總統川普今天表示，他不會讓美國變成「移民營」。

民主黨和川普自家共和黨部分人士斥責川普政府從4月中到5月底，讓將近2000名孩童與父母骨肉分離。醫療專家表示，這種作法恐對孩子造成永久性的創傷。

家庭離散是川普政府「零容忍」政策所致，有關當局逮捕所有企圖非法入境的成人，包括尋求庇護者。他們被拘留期間，孩子送到不同的拘留設施。政府公布的影片畫面顯示，移民孩童關在圍籠內，坐在水泥地上。

最新公布的錄影檔可聽見小孩被帶離父母身邊時的尖叫聲。英國廣播公司（BBC）網站報導，美國媒體網站ProPublica取得錄音檔，據說是在美國邊界巡防隊的設施錄得，甚至可聽到孩子哭喊時，有人員開玩笑說「我們這裡有管弦樂隊，只差沒有指揮」。

川普在移民政策上向來採取強硬立場。他今天強烈回應批評人士。

川普今天在白宮宣布另一項政策時說：「美國不會變成移民營，也不會變成難民拘留設施，並不會。看看歐洲發生的狀況，再看看其他地方。我們不能讓那種事發生在美國，在我的看守下不行。」

川普試圖利用家庭離散引發的眾怒，推動在國會卡關的移民優先事項，例如爭取預算以兌現在美墨邊境築牆的競選承諾。

即便自家共和黨掌控國會參眾兩院，川普仍將相關法案陷入僵局歸咎於民主黨。民主黨指控川普在這場爭論中拿孩童當人質。川普在推特上怒吼說：「快修法！」

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在預先準備的聲明中說：「這是總統的傑作，不是民主黨。倘若他願意，他明天就可以解決；倘若不願意，他也應該承認這是他造成。」

根據今天公布的奎尼匹克大學全國民調，美國民眾對於移民家庭被拆散的看法，基本上是沿著政黨認同的分歧結果，2/3美國選民反對，但55%共和黨人支持這項政策。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070619

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