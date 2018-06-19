〈貿易戰升溫〉川普回擊 將對價值2000億美元的中

美國時間 18 日，川普透過白宮發表聲明全文如下：

週五我宣布將對價值 500 億美元的中國進口商品實施關稅，這些關稅是為了促進中國政府改變 301 條款列舉中，有關科技和創新的不公平舉措，這將實現我們與中國貿易達成平衡關係的第一步。

然而，不幸的是，中國已決定對價值 500 億美元的美國進口商品課徵關稅，中國顯然無意改善與取得美國智慧財產權和科技相關的不公平手段，他們選擇威脅沒有做錯事情的美國公司、工人和農民，而不是改善錯誤的舉措。

中國最近採取的行動清楚地表明，它決心欲使美國處於永久和不公平的不利地位，從鉅額的 3760 億美元的貿易不平衡可看出端倪，這是無法接受的，必須採取進一步行動，以促使中國改變其不公平的做法，並向美國商品開放其市場，並接受與美國達成更平衡的貿易關係。

因此，今天，我指示美國貿易代表署列舉價值 2000 億美元的中國商品，將對其課徵 10% 額外關稅。在法律程序完成之後，如果中國仍拒絕改變其做法，並且堅持實行它最近宣布的新關稅政策，則此額外關稅將生效。如果中國再次提升關稅，我們將對另外一批價值 2000 億美元的商品，再一次課徵額外關稅，美國和中國之間的貿易關係必須更公平。

我與習近平主席有著良好的關係，我們將繼續在不同的問題上攜手合作，但美國在貿易方面，將不會再被中國與其他國家利用。

我們將持續使用所有可用的工具，為美國人創造一個更好和更公平的貿易系統。