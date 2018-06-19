NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈貿易戰升溫〉川普回擊 將對價值2000億美元的中

鉅亨網2018/06/19 10:01
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

基於中國政府對美國祭出懲罰性關稅反擊，美國總統川普要求美國貿易代表署 (USTR) 列出額外價值 2000 億美元的中國進口商品，若中國不撤回其關稅決定，美國將針對這批商品加徵 10% 的關稅。

美國政府在 15 日宣布將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以 25% 懲罰性關稅，預計在 7 月 6 日起，將對共 818 項、價值約 340 億美元的中國進口商品開始實施關稅制裁。

中國政府提出反擊，表示將對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，課徵 25% 關稅。

美國時間 18 日，川普透過白宮發表聲明全文如下：

週五我宣布將對價值 500 億美元的中國進口商品實施關稅，這些關稅是為了促進中國政府改變 301 條款列舉中，有關科技和創新的不公平舉措，這將實現我們與中國貿易達成平衡關係的第一步。

然而，不幸的是，中國已決定對價值 500 億美元的美國進口商品課徵關稅，中國顯然無意改善與取得美國智慧財產權和科技相關的不公平手段，他們選擇威脅沒有做錯事情的美國公司、工人和農民，而不是改善錯誤的舉措。

中國最近採取的行動清楚地表明，它決心欲使美國處於永久和不公平的不利地位，從鉅額的 3760 億美元的貿易不平衡可看出端倪，這是無法接受的，必須採取進一步行動，以促使中國改變其不公平的做法，並向美國商品開放其市場，並接受與美國達成更平衡的貿易關係。

因此，今天，我指示美國貿易代表署列舉價值 2000 億美元的中國商品，將對其課徵 10% 額外關稅。在法律程序完成之後，如果中國仍拒絕改變其做法，並且堅持實行它最近宣布的新關稅政策，則此額外關稅將生效。如果中國再次提升關稅，我們將對另外一批價值 2000 億美元的商品，再一次課徵額外關稅，美國和中國之間的貿易關係必須更公平。

我與習近平主席有著良好的關係，我們將繼續在不同的問題上攜手合作，但美國在貿易方面，將不會再被中國與其他國家利用。

我們將持續使用所有可用的工具，為美國人創造一個更好和更公平的貿易系統。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中國美國afp川普貿易美中貿易戰headline
德宏擬辦2億元現增籌資 遭...中美貿易戰火再起 對台GD...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan