NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

柯文哲：政府應解決世代問題 非用意識形態

中央社2018/06/19 09:55
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲今天說，台灣分為3個世代，最年輕的世代對未來絕望；中間世代上有老下有小，壓力最大；老年人則是失落的一代，政府應要實質解決世代問題，而非用意識形態。

柯文哲上午搭公車到台北市政府上班途中，接受媒體訪問，表示政府應解決人民生活中的大小問題，「當一個國家將意識形態作為解決問題的唯一方法的時候，人民的心中是很不屑，而且根本是圈圈叉叉」。

他說，台灣分為3個世代，最年輕的世代感覺對未來沒有希望，是最絕望的世代；中間世代要照顧老人、小孩，壓力最大；老人是失落的一代，因為過去相信的價值好像都瓦解。

他說，「不是說國家定位不重要」，某次到新竹縣與民國黨主席徐欣瑩舉行座談會，現場民眾對「比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非」這句話印象最深刻，代表民眾不需要政治人物講一堆打高空的話，只要解決大小事就好。

柯文哲多次說過，要將選舉經費、氣氛壓到最低，競選主軸與上任三週年時的口號相同，為「進步價值，光榮城市」。他表示，他講的很簡單，其實底下有個原則是務實與對話，即要落實民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢等普世價值，「太厲害了，把不選舉當做選舉，實在太厲害了」。

對於民進黨台北市長參選人姚文智指智慧捷運月票0元、公宅政策只要花費十分之一，柯文哲說，當他聽到時，第一時間會納悶地想到底是真是假，不過，他也說，請姚文智公布明確計算公式。

重陽敬老金部分，他相當有自信，「我相信任何一個候選人不會把現在柯文哲推的老人福利系統取消」，當一個市長發放重陽敬老金時，才代表有問題，要思考多出來的錢如何運用在老人福利系統上，這是台灣社會的一個抉擇，也是建立務實社會、並理智思考如何面對。（編輯：張銘坤）1070619

西南氣流持續 中南部12縣...南方共市要委內瑞拉接受國際...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan