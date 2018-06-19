中美貿易戰火再起 對台GDP衝擊竟大於中美 影響約

美國貿易代表辦公室 15 日在美國總統川普的指示下，發布提高對中國關稅的清單，北京方面也宣布將祭出等值關稅貿易報復，貿易戰烽火再起，究竟影響層面有多大？元大寶華綜合經濟研究院今 (19) 日對此指出，短期效果有限，但長期影響難以評估，真正的問題不在當前貿易戰的影響，而是「未來不確定性」，並指出對台灣經濟成長 (GDP) 的影響程度大概在 1% 上下，大於對中國、美國 GDP 的影響數。

元大寶華說明，這場貿易戰的實質影響從 GDP 量體來看，500 億美元對中國來說相當於 GDP 的 0.35%，而事實上，中國的廠商還可透過出口到美國以外的國家來減輕美國關稅的傷害，因此實際上的影響還可能更小。