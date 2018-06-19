NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈推動非核化　美韓暫停8月聯合軍演世足賽不思議　沙國班機空中竟起火凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

南方共市要委內瑞拉接受國際援助 紓解危機

中央社2018/06/19 10:02
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電） 南方共同市場會員國今天發布一項共同聲明，要求委內瑞拉與國際社會合作，以取得人道援助，有效紓解委內瑞拉的社會和移民危機。

今天在巴拉圭亞松森舉行的南方共市（Mercosur）峰會結束後，巴西外交部網站發布有關聲明。

委內瑞拉正歷經政治、經濟和社會危機，自2016年12月以來，因未遵守其在2012年承諾的義務而被暫停南方共市會員國資格。

去年，由馬杜洛（Nicolas Maduro）統治的委內瑞拉則因「破壞民主秩序」，遭到新的制裁。

委內瑞拉政府否認其國內出現人道危機，因此一直拒絕接受援助。

南方共市國家在今天的聲明中提及「委內瑞拉的人道主義和移民狀況」，建議委內瑞拉政府與國際社會合作，以取得人道援助，紓解委內瑞拉的社會和移民危機。

聲明還指出，委內瑞拉的生活條件惡化，需要在移民和難民問題上採取綜合對策，並制定一項獲得南美各國有關流行性疾病訊息的系統。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）在峰會中表示，巴西在接待和處理委內瑞拉移民的問題上不遺餘力，為逃離本國的委內瑞拉移民提供一切可能的物質和法律協助。

泰梅爾明天上午將前往委內瑞拉人入境巴西的主要大門羅賴馬州（Roraima），視察當地的收容所。

許多委內瑞拉移民透過巴西城市帕卡拉馬（Pacaraima）穿越兩國邊界。今年5月，巴西政府公布數據顯示，自去年以來，已有4萬8600名委內瑞拉人申請在巴西避難或居住。（編輯：陳俊碩）1070619

柯文哲：政府應解決世代問題...新台幣早盤貶1.01角

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan