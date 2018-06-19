南方共市要委內瑞拉接受國際援助 紓解危機

去年，由馬杜洛（Nicolas Maduro）統治的委內瑞拉則因「破壞民主秩序」，遭到新的制裁。

委內瑞拉正歷經政治、經濟和社會危機，自2016年12月以來，因未遵守其在2012年承諾的義務而被暫停南方共市會員國資格。

今天在巴拉圭亞松森舉行的南方共市（Mercosur）峰會結束後，巴西外交部網站發布有關聲明。

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電） 南方共同市場會員國今天發布一項共同聲明，要求委內瑞拉與國際社會合作，以取得人道援助，有效紓解委內瑞拉的社會和移民危機。

委內瑞拉政府否認其國內出現人道危機，因此一直拒絕接受援助。

南方共市國家在今天的聲明中提及「委內瑞拉的人道主義和移民狀況」，建議委內瑞拉政府與國際社會合作，以取得人道援助，紓解委內瑞拉的社會和移民危機。

聲明還指出，委內瑞拉的生活條件惡化，需要在移民和難民問題上採取綜合對策，並制定一項獲得南美各國有關流行性疾病訊息的系統。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）在峰會中表示，巴西在接待和處理委內瑞拉移民的問題上不遺餘力，為逃離本國的委內瑞拉移民提供一切可能的物質和法律協助。

泰梅爾明天上午將前往委內瑞拉人入境巴西的主要大門羅賴馬州（Roraima），視察當地的收容所。

許多委內瑞拉移民透過巴西城市帕卡拉馬（Pacaraima）穿越兩國邊界。今年5月，巴西政府公布數據顯示，自去年以來，已有4萬8600名委內瑞拉人申請在巴西避難或居住。（編輯：陳俊碩）1070619