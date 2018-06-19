NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

唐獎生技醫藥獎 3得主促成標靶治療造福人群

中央社2018/06/19 10:13
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北19日電）第3屆唐獎生技醫藥獎由3名科學家共享，他們是基礎科學運用到臨床的絕佳範例，透過釐清腫瘤細胞訊息傳遞路徑，研發阻斷路徑、使腫瘤失去養分的標靶藥物，讓癌症不再是絕症。

生技醫藥獎得主包括英裔美國生物學家東尼．杭特（Tony Hunter）、美國腫瘤學家布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）及美國癌症專家約翰．曼德森（JohnMendelsohn）。

唐獎基金會表示，頒發生醫獎予3名得主，是表彰發現蛋白質酪胺酸的磷酸化，並發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成標靶治療在臨床上的成功應用。

人體內會有腫瘤生長，指的是細胞的不正常增生，通常是因DNA受損（突變）以及基因異常表現引起。在任何一個癌細胞中，造成大量基因表現異常的始作俑者，其實只是很少數的基因突變。

如當原致癌基因突變為致癌基因，致癌基因是參與細胞生長與存活路徑的訊息因子，若過度活化，會一直發送訊息讓細胞生長，就像是引擎持續加速。目前已知如EGFR、Src、Abl、Ras等，都是致癌基因。

癌細胞在體內會自成一個養分供應系統，科學家們致力破解它們的訊息傳遞方式。東尼．杭特在1979年的研究中發現，蛋白質酪胺酸會自我磷酸化，這是細胞訊號傳導和酶活性調控的關鍵步驟之一。

東尼．杭特也發現，酪胺酸激酶是致癌基因，當掌控訊息傳遞的酪胺酸激酶因突變過度活化，就像訊息傳遞開關失靈，細胞會持續不正常成長。換言之，若能研發出抑制酪胺酸激酶活性的方法，就能把開關關掉。自此開啟了酪胺酸激酶的研究領域，也揭開細胞訊息傳遞研究黃金時代的序幕。

根基於東尼．杭特的研究，腫瘤專家布萊恩．德魯克爾發現，慢性骨髓性白血病死亡率很高，有95%病人都有染色體變化（費城染色體），造成骨髓細胞功能異常，大量製造不正常白血球。只要運用藥物抑制酪胺酸激酶，阻斷訊息傳遞，就能抑制不正常的白血球增生。

布萊恩．德魯克爾的研究促成了第一代標靶用藥伊馬替尼（Imatinib）的問世，過去慢性骨髓性白血病死亡率很高，但有標靶治療後，現在活10年以上的患者高達9成，讓醫學界樂觀看待，白血病幾乎不是絕症，可視為慢性病，標靶藥物也被譽為「神奇的子彈」。

約翰．曼德森的貢獻則是利用抗體阻斷表皮生長因子受體（EGFR）來對抗癌症。EGFR是常見的致癌基因之一，EGFR突變會讓細胞內產生過多的EGFR受體蛋白，這些蛋白會導致細胞生長過快，繼而變成癌細胞。

約翰．曼德森成功開發出能阻斷癌細胞內部傳導的特異性抗體西妥昔單抗（Cetuximab），抑制癌細胞生長跟擴散，可用來對抗大腸癌和頭頸癌。

中央研究院院士龔行健表示，生醫獎3名得主的貢獻是基礎科學到臨床運用的絕佳範例，先有東尼．杭特在1979年的研究為基礎，「20年磨一劍」，直到2001年之後才有標靶藥物的問世，精準打擊癌症，造福人群。

東尼．杭特目前是美國索爾克生物研究所癌症研究講座教授；布萊恩．德魯克爾則是美國奧勒岡健康與科學大學奈特癌症研究所所長；約翰．曼德森目前任職於美國MD安德森癌症中心癌症個人治療研究所所長。（編輯：劉政權）1070619

新台幣早盤貶1.01角新台幣早盤一度重貶逾1.5...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan