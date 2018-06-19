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小米暫停境內上市 推遲A股CDR發行 金山軟體應聲

鉅亨網2018/06/19 10:20
鉅亨網 / NOWnews
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小米官方微博今 (19) 日早上稱，公司經過反復慎重研究，決定分步實施在香港和境內的上市計畫，即先在香港上市之後，再擇機通過發行 CDR 的方式在境內上市。為此，公司將向中國證監會發起申請，推遲召開發審委會議審核公司的 CDR 發行申請。

消息一出，小米供應商金山軟體 (3888-HK) 開盤應聲下跌 1.4%，截至 10:02，跌 1.2%，報港幣 24.7 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

針對小米延遲 CDR 上市計畫，證監會表示，尊重小米集團的選擇，決定取消第十七屆發審委 2018 年第 88 次發審委會議對該公司發行申報文件的審核。

上週戰略配售基金面向個人投資者募集，認購時間正式結束，傳 6 檔戰略配售基金募集超人民幣 700 億元。

針對小米 CDR 暫緩上市，新浪財經引述基金研究人士表示，除了小米外，還有其他潛在投資標的，戰略配售基金不是僅投資 CDR，只要是新經濟創新型企業的 CDR 和 IPO，出現戰略配售的都可以參與。

小米日前透露，計畫 6 月 25-28 日在港招股，或於 7 月 9 日 CDR 上市後，於 7 月 10 日或 11 日掛牌，如今計畫生變，反而 CDR 上市落在香港掛牌之後。

據統計，目前有 13 間證券商，合共為小米預留了逾港幣 1355 億元的保證金額度，備戰小米招股。

小米的基礎投資者名單也曝光，全部由中資機構包攬，包括中銀資管、農銀資管、工銀資管、建銀資管、交銀資管、光大資管、保利和上海城投等。外資機構則因報價偏低全部出局。
 

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