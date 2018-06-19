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王中軍擬增持華誼兄弟人民幣1億元 早盤仍低開 股價

鉅亨網2018/06/19 10:32
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華誼兄弟 (300027-CN) 昨公告，實際控制人王中軍將自今 (19 日) 增持股票，不低於人民幣 1 億元。但消息未激勵股價，今仍低開，早盤則在平盤附近震盪。

截至公告前最後一個交易日 (15 日)，華誼兄弟收盤價為人民幣 6.46 元，最近 5 日股價下滑 8.76%，年初以來累計下滑了 25.75%。

華誼兄弟於昨天晚間公告，公司實際控制人王中軍擬在 6 月 19 日起的未來 12 個月內，以自籌資金增持不低於人民幣 1 億元公司股票，並承諾在增持期間及在增持完成後 6 個月內不轉讓所持有的公司股份。

公告指出，基於對公司未來持續穩定發展的堅定信心及對公司內在價值的認可，同時為了提升投資者信心，切實維護中小股東利益和資本市場穩定，擬實施本次增持計劃。　

6 月 12 日，華誼兄弟剛剛推出第二期股權激勵計劃，有分析師認為，王中軍在傳達出正面積極的信號，給予公司未來肯定、積極的判斷，同時安撫市場恐慌情緒，提振信心。

華誼兄弟之前為穩定股東信心，也由王中軍署名發表公開信指出，自 2014 年以來，王中軍、王中磊均沒有減持過公司股份，而且還累計增持公司股票，金額合計人民幣 6.4 億元。

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關鍵字afp王中軍華誼兄弟headline
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