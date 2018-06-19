受惠於臉部識別熱潮 分析師上調輝達目標價

隨著中國政府繼續發展其 “智慧城市” 和大眾監視能力，AI 在全國各的的發展備受重視，中國政府也計畫開發一個資源共享的 AI 平台。

「受惠於中國近日來大規模實施臉部辨識及其他國家跟進的可能性，輝達營收可能有個位數的增長。」分析師 Timothy Arcuri 在給客戶的一份說明中表示 「中國將領先，世界其他地區也將跟進使用臉部識別技術，由於政府計劃需要部署大規模的監控基礎設施，因此在中國的應用上將會非常迅速，舉例來說，在深圳多 數的十字路口已經裝有辨識不守交通規則行人的臉部辨識裝置。」

根據瑞銀對投資者的報告，到 2020 年，輝達在大眾臉部識別和流量監控市場的額外銷售額可能高達 50 億美元。 瑞銀集團將輝達股票的目標價格從 266 美元上調至 285 美元，分析師估計該公司持有目前 AI 晶片市場近 90% 的市佔率。

Nvidia 在一年中 (截至週五) 上漲了 37％，S&P 500 指數上漲 4％。在周一的盤前小幅下跌。