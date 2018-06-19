NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒
即時跑馬燈超勵志　比利時前鋒實現脫貧夢想夏語心曬肉色物體照　網友全歪樓凱擘大寬頻500M只要$799
全球

川金會》推動朝鮮半島非核化　美韓暫停8月聯合軍演

記者呂炯昌／綜合報導2018/06/19 11:17
▲為了嚇阻北韓，美國在西太平洋關島基地部署B-52H戰略轟炸機。（圖／美國空軍）
▲為了嚇阻北韓，美國在西太平洋關島基地部署B-52H戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

為了實現川金會朝鮮半島非核化與建立和平機制，美國與南韓國防部今( 19 )日宣布，雙方決定暫停原定於 8 月舉行的「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍事演習。至於兩國之間其他聯合軍演，雙方目前尚未決定，將繼續商討進一步措施。

根據南韓聯合新聞通訊社報導指出，為實現半島非核化與建立和平機制，韓美決定暫停「乙支自由衛士」聯合軍演，接下來北韓將採取何種措施達到非核化，引人關注。

美國總統川普和北韓領導人金正恩在 12 日在新加坡舉行川金會，川普在記者會上表示，在北韓與美國展開對話期間實施軍演不合適，具挑釁性，因此考慮中斷韓美聯合三大軍演。

這三大聯合軍演代號分別為「關鍵決斷」（Key Resolve）、「鷂鷹」（ Foal Eagle ）和「乙支自由衛士」。「關鍵決斷」軍演每年上半年定期舉行，為電腦模擬兵推，時間大約在 2~3 月間，演練各級部隊指揮部的移動、指揮和參謀活動過程等，約為期一週。

由於美韓聯合軍演，美軍經常會派遣核動力航艦打擊群、F-22 隱形戰機、B-52 轟炸機等武器，模擬對北韓進行「斬首行動」，因此北韓一直視上述三大軍演為「煽動侵略北韓的戰爭演習」，譴責並要求中止。

關鍵字川金會美韓軍演b-52軍演關鍵決斷
友台國防授權法草案　美參院通過老婆不准！友人「這樣」帶他看世足

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan