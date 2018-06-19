川金會》推動朝鮮半島非核化　美韓暫停8月聯合軍演

美國總統川普和北韓領導人金正恩在 12 日在新加坡舉行川金會，川普在記者會上表示，在北韓與美國展開對話期間實施軍演不合適，具挑釁性，因此考慮中斷韓美聯合三大軍演。

根據南韓聯合新聞通訊社報導指出，為實現半島非核化與建立和平機制，韓美決定暫停「乙支自由衛士」聯合軍演，接下來北韓將採取何種措施達到非核化，引人關注。

為了實現川金會朝鮮半島非核化與建立和平機制，美國與南韓國防部今( 19 )日宣布，雙方決定暫停原定於 8 月舉行的「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍事演習。至於兩國之間其他聯合軍演，雙方目前尚未決定，將繼續商討進一步措施。

這三大聯合軍演代號分別為「關鍵決斷」（Key Resolve）、「鷂鷹」（ Foal Eagle ）和「乙支自由衛士」。「關鍵決斷」軍演每年上半年定期舉行，為電腦模擬兵推，時間大約在 2~3 月間，演練各級部隊指揮部的移動、指揮和參謀活動過程等，約為期一週。

由於美韓聯合軍演，美軍經常會派遣核動力航艦打擊群、F-22 隱形戰機、B-52 轟炸機等武器，模擬對北韓進行「斬首行動」，因此北韓一直視上述三大軍演為「煽動侵略北韓的戰爭演習」，譴責並要求中止。