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充實自我的機會　十三行青年英文考古導覽培訓營受理報名

記者陳志仁／新北報導2018/06/19 10:59
▲新北市立十三行博物館舉辦的「青年英文考古導覽培訓營」，即日起開放報名。（圖／十三行博物館提供）
▲新北市立十三行博物館舉辦的「青年英文考古導覽培訓營」，即日起開放報名。（圖／十三行博物館提供）

暑假是培養興趣與專業能力，充實自我的絕佳機會！新北市立十三行博物館在今年夏天舉辦「青年英文考古導覽培訓營」，集結台灣知名的考古學者群親自傳授，即日起開放報名，歡迎15至24歲的青年，踴躍至十三行博物館的官網報名。

十三行博物館長陳春蘭表示，去年首辦英文考古導覽的課程，深獲許多學員的好評，認為「能同時學到多種知識，收穫滿滿」、「經過導覽培訓變得不會怯場，臨場反應也變好了」、「能用英文為觀眾解說專業知識，很有成就感」；今年特於8月13日至8月23日的期間，舉辦「導覽種子培力－青年英文考古導覽培訓營」。

陳春蘭指出，「青年英文考古導覽培訓營」將邀中研院學者等，國內頂尖的師資講授考古學基礎、英文考古、遺址踏查、史前文化體驗、導覽技巧等；將考古學和中英文導覽解說的專業濃縮在短短7天內，除了豐富的課程外，還有史前狩獵和導覽實務操作，讓學員理論與實務並進，培養未來成為文化理念傳遞的人才。

十三行博物館說，「十三行青年英文考古導覽培訓營」報名時間自即日起至7月2日下午5點止，名額共40名，活動費用每人500元整，低收入戶家庭學員減免半價，活動採線上報名，7月6日上午11點於十三行博物館的官網公告錄取名單；詳情請至十三行博物館的官網，或十三行博物館的粉絲專頁查詢。

關鍵字新北市立十三行博物館青年英文考古導覽培訓營陳春蘭考古導覽
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