充實自我的機會　十三行青年英文考古導覽培訓營受理報名

暑假是培養興趣與專業能力，充實自我的絕佳機會！新北市立十三行博物館在今年夏天舉辦「青年英文考古導覽培訓營」，集結台灣知名的考古學者群親自傳授，即日起開放報名，歡迎15至24歲的青年，踴躍至十三行博物館的官網報名。

十三行博物館長陳春蘭表示，去年首辦英文考古導覽的課程，深獲許多學員的好評，認為「能同時學到多種知識，收穫滿滿」、「經過導覽培訓變得不會怯場，臨場反應也變好了」、「能用英文為觀眾解說專業知識，很有成就感」；今年特於8月13日至8月23日的期間，舉辦「導覽種子培力－青年英文考古導覽培訓營」。