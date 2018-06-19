充實自我的機會　十三行青年英文考古導覽培訓營受理報名

暑假是培養興趣與專業能力，充實自我的絕佳機會！新北市立十三行博物館在今年夏天舉辦「青年英文考古導覽培訓營」，集結台灣知名的考古學者群親自傳授，即日起開放報名，歡迎15至24歲的青年，踴躍至十三行博物館的官網報名。
十三行博物館長陳春蘭表示，去年首辦英文考古導覽的課程，深獲許多學員的好評，認為「能同時學到多種知識，收穫滿滿」、「經過導覽培訓變得不會怯場，臨場反應也變好了」、「能用英文為觀眾解說專業知識，很有成就感」；今年特於8月13日至8月23日的期間，舉辦「導覽種子培力－青年英文考古導覽培訓營」。
陳春蘭指出，「青年英文考古導覽培訓營」將邀中研院學者等，國內頂尖的師資講授考古學基礎、英文考古、遺址踏查、史前文化體驗、導覽技巧等；將考古學和中英文導覽解說的專業濃縮在短短7天內，除了豐富的課程外，還有史前狩獵和導覽實務操作，讓學員理論與實務並進，培養未來成為文化理念傳遞的人才。
十三行博物館說，「十三行青年英文考古導覽培訓營」報名時間自即日起至7月2日下午5點止，名額共40名，活動費用每人500元整，低收入戶家庭學員減免半價，活動採線上報名，7月6日上午11點於十三行博物館的官網公告錄取名單；詳情請至十三行博物館的官網，或十三行博物館的粉絲專頁查詢。