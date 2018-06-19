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中央社

世界茶葉博覽會老埤計畫受矚 展現台灣軟實力

中央社2018/06/19 10:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯18日專電）台灣農林公司茶葉處經理鄧志民，出席在美國拉斯維加斯舉行的世界茶葉博覽會，介紹由他規劃，結合食安科技與生態理念的「老埤計畫」，獲得多國諮詢，展現台灣軟實力。

結束在拉斯維加斯世界茶葉博覽會（World TeaExpo）的行程，鄧志民應旅美40餘年的台灣茶葉大使許正龍和潘掬慧夫婦邀請，來到洛杉磯參加2018文化之夜活動，以Made in Taiwan--食安、生態、科技為題，介紹老埤計畫並發表專題演說。

老埤計畫的基地在屏東內埔鄉，土地面積約700多公頃，是一套藉資策會的「神農產銷」平台，把大數據（Big Data）概念與技術，應用於農業生產的方案。

而彙整茶植栽的大數據，可從作物源頭把關土壤、水質及育苗品質，真正完善從根源起步，確保食物從農田到餐桌的全程食安，同時做好生態保育。

台灣外銷的主力茶品東方美人茶，原本屬桃竹苗的特產，在老埤計畫的基地培育，達到質量兼顧的理想目標。

鄧志民接受中央社記者訪問表示，老埤計畫可說是綜合解決方案，蒐集農作與產品加工的數據，分析如何能獲得最好產品，並以最少耗能達到最好效果。

他舉例，水是農作的關鍵，老埤計畫導入以色列的滴管灌溉系統，可節省70%的灌溉用水，達到節省水資源又能兼顧作物生長的成效。

鄧志民說，這套計畫可有效控制大面積種植時的農藥用量誤差，出席茶葉博覽會期間，多國代表都表示肯定，老埤計畫不僅節能，更是能讓消費者安心的食安方案。

許正龍則表示，這次世界茶業博覽會上，老埤計畫獲得很多國家的諮詢，過去台灣經濟導向是勞力代工為主，而老埤計畫的執行，可累積很多經驗與軟實力，發展與他國技術合作關係，若台灣能善加把握，這將是更大的合作與投資利基。

鄧志民也說，老埤計畫的本質是綜合解決方案，因此日後不僅可用於茶葉的栽植，其他農作物如水果水稻等也適用，所以把這套作法輸出於其他國家並發展合作關係，「這是有可能的」。

文化之夜的專題演講現場，備有台灣的茶品如焙香烏龍、碧螺春，還有台灣茶文化獨有的飲品波霸奶茶，以及多款布袋戲偶，呈現台灣的文化饗宴。

斯里蘭卡是全球主要的茶葉輸出國，受邀出席的斯里蘭卡駐洛杉磯總領事絲瓦納古納拉特尼（SwarnaGunaratne）受訪指出，茶是文化交流最佳元素，兩者相互搭配，可促成國家與國家之間的美好互動。（編輯：陳俊碩）1070619

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