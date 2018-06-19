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和川普唱反調 美參院通過恢復中興通訊禁令

中央社2018/06/19 10:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦參議院和總統川普唱反調，今天表決駁回川普政府和中國電信大廠中興通訊達成的協議，恢復對這家公司的高科技晶片銷售禁令。中興股價聞訊一度重挫23.51%。

參院在一項全面性、非通過不可的國防支出法案中挾帶一條針對中興通訊的修正提案，這項法案在參院以85票對10票，順利過關。

在華府以中興通訊員工違反對伊朗和北韓的貿易制裁為由，宣布對中興通訊實施7年禁令，禁止美國企業銷售關鍵軟硬體予這家廠商。中興通訊營運一度陷入停擺，如今仰賴美方鬆綁禁令維生。

在香港掛牌的中興通訊股價一度重挫23.51%。暫停交易達2個月的中興股價，自上週恢復交易以來，累計跌幅約60%。

中興通訊已因違反制裁遭罰12億美元，但本月稍早川普政府鬆綁禁令，讓中興獲得一線生機，以換取這家公司再繳交14億美元罰金。

參院通過的修正提案，直接禁止政府採購中興和另一家中國企業華為的產品和服務，讓川普政府之前和中興達成的協議失效。

參院一個跨黨派團體聲明表示：「對於兩黨表明在和中國這類國家打交道時，必須把捍衛美國就業和國家安全放在第一位，我們對此感到欣慰。」

提出這項修正提案的參議員，包括高階民主黨議員舒默（Chuck Schumer），以及共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070619

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