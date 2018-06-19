放下獵槍當解說員 里德社區欖仁溪秘境

擺脫汙名化 重新感受國境之南專題6（中央社記者陳葦庭台北19日電）屏東里德社區的居民過去以打獵維生，但隨著保育意識抬頭，他們放下獵槍，改當解說員，投入社區觀光發展，還開發出恆春特有的雨來菇水餃，帶領遊客品味不一樣的恆春半島。

國境之南恆春半島不只有陽光、沙灘和海洋，位在屏東滿州的欖仁溪，因為周遭的樹林還沒被開發，至今都是當地人的避暑秘境，過去當地里德社區的居民以打獵維生，而隨著社區轉型和保育意識抬頭，當地人放下打獵的武器，轉而成為生態解說員，帶領遊客一窺恆春半島的另一個風貌。

里德社區解說員徐明正說，沒煮過稱水、煮過的叫茶，欖仁溪水質乾淨，老一輩的人都直接生飲，而也因為乾淨的水源，而讓里德社區成為台灣少數產雨來菇的地方。