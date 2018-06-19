放下獵槍當解說員 里德社區欖仁溪秘境

擺脫汙名化 重新感受國境之南專題6（中央社記者陳葦庭台北19日電）屏東里德社區的居民過去以打獵維生，但隨著保育意識抬頭，他們放下獵槍，改當解說員，投入社區觀光發展，還開發出恆春特有的雨來菇水餃，帶領遊客品味不一樣的恆春半島。
國境之南恆春半島不只有陽光、沙灘和海洋，位在屏東滿州的欖仁溪，因為周遭的樹林還沒被開發，至今都是當地人的避暑秘境，過去當地里德社區的居民以打獵維生，而隨著社區轉型和保育意識抬頭，當地人放下打獵的武器，轉而成為生態解說員，帶領遊客一窺恆春半島的另一個風貌。
里德社區解說員徐明正說，沒煮過稱水、煮過的叫茶，欖仁溪水質乾淨，老一輩的人都直接生飲，而也因為乾淨的水源，而讓里德社區成為台灣少數產雨來菇的地方。
跟著徐明正沿著欖仁溪上的大小石頭前進，清涼的溪水浸入雨鞋當中，伴隨蛙鳴鳥叫，最後還得經過重重巨石才能抵達欖仁溪瀑布，遊客能體驗到的是一趟完全顛覆恆春海洋印象的溯溪之旅。
雨來菇只能生長在有乾淨水質的地方，也是恆春里德社區的一大特產，遊客走訪恆春，不難在熱炒店點上一盤炒雨來菇，不過，里德社區青年阿瑞，為了做出在地特色，自行和媽媽一起研發了只有在里德社區才吃得到的雨來菇水餃。
他也表示，正在規劃雨來菇農場體驗行程，希望遊客來到恆春時，不只注意到墾丁大街、陽光和沙灘，也能品味當地限定的美景、美食和人情味。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070619