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還是家裡煮乾淨：溫蒂漢堡麵包遭員工PO老鼠照

鉅亨網2018/06/19 10:50
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一名美國俄克拉荷馬州的溫蒂漢堡餐廳 Wendy's (WEN-US) 的員工爆料，溫蒂新鮮漢堡麵包包裝中，竟出現了一隻老鼠，而該視頻也在網上被廣泛分享。

據了解，溫蒂漢堡的員工 Sky Frame 女士在一篇臉書 Facebook (FB-US) 博客文章中稱，在即將販售的漢堡麵包袋內出現了一隻老鼠，提道管理階層在得知時並未採取措施。

Frame 提道，「溫迪現在不僅有老鼠 - 我們廚房到處都殘留著煙蒂。請別來 Catoosa 的溫蒂漢堡餐廳用餐」。Frame 也在視頻旁邊顯示一張食物準備站上的香煙照片。

另一位溫蒂員工也提道，近期溫蒂漢堡也出現了老鼠屎和生病員工未帶手套或口罩的狀況，領她作嘔。

溫迪的發言人宣稱，當地衛生部門週五 (15 日) 造訪了餐廳但並未發現違規行為，申明中表示「這是在餐廳發生的一起獨立事件，並沒有發生在供應商或分銷管道內」。

溫蒂發言人提到，「我們的加盟商意識到這種情況，並且非常重視這件事。他們立即向蟲害控制商和內部質量保證專家展開調查，以確保採取適當的措施」。

按營收計算，溫蒂漢堡為美國第 5 大快餐連鎖店。溫蒂股價週一 (18 日) 收盤下跌 0.84% 來到 17.71 美元，盤後也再度跌幅 0.79% 以 17.57 美元作收。

溫蒂漢堡股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
溫蒂漢堡股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
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