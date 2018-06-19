還是家裡煮乾淨：溫蒂漢堡麵包遭員工PO老鼠照

一名美國俄克拉荷馬州的溫蒂漢堡餐廳 Wendy's (WEN-US) 的員工爆料，溫蒂新鮮漢堡麵包包裝中，竟出現了一隻老鼠，而該視頻也在網上被廣泛分享。

據了解，溫蒂漢堡的員工 Sky Frame 女士在一篇臉書 Facebook (FB-US) 博客文章中稱，在即將販售的漢堡麵包袋內出現了一隻老鼠，提道管理階層在得知時並未採取措施。

Frame 提道，「溫迪現在不僅有老鼠 - 我們廚房到處都殘留著煙蒂。請別來 Catoosa 的溫蒂漢堡餐廳用餐」。Frame 也在視頻旁邊顯示一張食物準備站上的香煙照片。