NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈金正恩三度訪大陸　報告川金會成果快來快來約我　CP3開始招募詹皇凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

大同坐擁3題材 多頭力拱逆漲2% 認購權證也狂吸金

鉅亨網2018/06/19 10:47
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

大同 (2371-TW) 挾現増案、經營權之爭、土地資產等三大題材，今 (19) 日在台股重挫之際，該股股價卻逆勢上漲約 2%，最高漲到 26.9 元，向上挑戰前高 27 元，認購權證也強力吸金，一度高居認購成交金額之冠。

大同 40 億元現增案已在 6 月 5 日提出補正，依規定自 6 月 5 日起重新起算申報生效日，如無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效。

此外，大同預計 6 月 27 日召開股東會，但從去年以來持續延燒的經營權戰火並未停止，市場關注三圓建設 (4416-TW) 董事長王光祥持續收購大同股權的動作，主要是王光祥不斷對外放話表示，會持續加碼買進大同，目標瞄準進入大同董事會。

王光祥從每股 15 元多一路買進大同，據了解，最高買價 27 元，迄今已持股逾 1 成，成為最大股東，且持續加碼。

此外，大同土地資產品豐厚，一直被視為資產概念股，這也是各界不斷覬覦大同經營權的主因。

大同土城建案的大同莊園第一期預計第 4 季開始交屋，並認列收益。同時，大同旗下尚志資產開發規劃的活化土地資產，中和廠也展開與捷運聯開的計畫，將持續評估投入商用不動產開發經營的可行性，以實現資產最大潛在價值。

若投資人看好大同後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：大同凱基 7A 購 02 (076414-TW)、大同群益 7A 購 04 (076463-TW)、大同永豐 79 購 01 (076217-TW) 等。

大同相關權證 資料來源：鉅亨網整理
大同相關權證 　　資料來源：鉅亨網整理

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字大同headline
王中軍擬增持華誼兄弟人民幣...還是家裡煮乾淨：溫蒂漢堡麵...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan