大同坐擁3題材 多頭力拱逆漲2% 認購權證也狂吸金

大同 (2371-TW) 挾現増案、經營權之爭、土地資產等三大題材，今 (19) 日在台股重挫之際，該股股價卻逆勢上漲約 2%，最高漲到 26.9 元，向上挑戰前高 27 元，認購權證也強力吸金，一度高居認購成交金額之冠。

大同 40 億元現增案已在 6 月 5 日提出補正，依規定自 6 月 5 日起重新起算申報生效日，如無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效。

此外，大同預計 6 月 27 日召開股東會，但從去年以來持續延燒的經營權戰火並未停止，市場關注三圓建設 (4416-TW) 董事長王光祥持續收購大同股權的動作，主要是王光祥不斷對外放話表示，會持續加碼買進大同，目標瞄準進入大同董事會。