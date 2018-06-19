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中央社

不滿中國貿易作法 美國務卿批為掠奪手段

中央社2018/06/19 10:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評中國的貿易作法是「最基本的掠奪性經濟手段」，並說北京當局最近幾週發表將走向開放經濟的聲明根本是「一場笑話」。

路透社報導，蓬佩奧說，中國竊取美國智慧財產的行為，已經「到達前所未見的程度」，他上週與中國國家主席習近平會談時已經提及這個議題。

投資人擔憂美中這全球兩大經濟體可能爆發貿易戰，為股市帶來壓力，值此之際，蓬佩奧向底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表他的看法。

中國向來否認美國指控中國企業竊取構想、軟體或強迫交出智慧財產，以作為在中國經商代價的說法。

美國總統川普上週表示，他推動對價值500億美元的中國輸美產品課徵關稅，立即引發北京當局反擊，放話將對數種美國商品課稅。

中國表示將立即展開報復行動，暫停先前達成的數項經貿協議，並對原油等美國出口品祭出關稅。

蓬佩奧說，過量的中國鋼鋁產品流入市場，壓縮全球價格，讓美國企業難以競爭。

蓬佩奧說：「這是最基本的掠奪性經濟手段，許多其他國家已經這麼認為。川普總統目前在重新轉移這種平衡。」

他說：「中國領導人過去幾週一直聲稱將走向開放與全球化，但這根本是一場笑話。我們要明白的是：這是最會使出掠奪性經濟手段的政府，在今日與其他國家唱反調。這是早該處理的問題。」

蓬佩奧向反對川普政府祭出貿易關稅的批評人士說：「請你們反思一下，中國會讓美國做中國對美國做的事嗎？」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070619

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