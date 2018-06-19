不滿中國貿易作法 美國務卿批為掠奪手段

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評中國的貿易作法是「最基本的掠奪性經濟手段」，並說北京當局最近幾週發表將走向開放經濟的聲明根本是「一場笑話」。

路透社報導，蓬佩奧說，中國竊取美國智慧財產的行為，已經「到達前所未見的程度」，他上週與中國國家主席習近平會談時已經提及這個議題。

投資人擔憂美中這全球兩大經濟體可能爆發貿易戰，為股市帶來壓力，值此之際，蓬佩奧向底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表他的看法。