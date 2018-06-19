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中央社

美對中祭關稅 傳川普向庫克承諾iPhone享豁免

中央社2018/06/19 10:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約18日綜合外電報導）「紐約時報」今天引述熟悉相關談判的消息人士報導，美國總統川普告訴蘋果公司執行長庫克，美國政府不會對在中國組裝的iPhone手機加徵關稅。

「紐約時報」（NYTimes）報導，庫克（Tim Cook）上個月拜會白宮警告說，川普對中貿易政策，可能對蘋果公司（Apple Inc.）造成負面影響，但沒有具體提到川普何時對庫克做出上述承諾。

根據不願具名的知情人士，川普政府告訴庫克，不會對在中國組裝的iPhone加徵關稅。不過根據3名親近蘋果的不具名人士，蘋果擔心中國會設法報復，導致蘋果業務受影響。

其中一人說，蘋果擔憂「中國官僚機器即將啟動」，意味著中國政府可能以國安疑慮為幌子，在蘋果供應鏈上造成進度延誤，並且擴大審查蘋果產品。另一人說，蘋果之前就遇過類似的報復措施，而路透社報導說，福特（Ford）汽車已在中國各港口面臨拖延戰術。

華府採取法律和監管措施，讓中國科技大廠華為很難在美國賣手機和電信設備，蘋果也擔心會因此遭受報復。

蘋果和白宮尚未就此報導置評。

美國4月提出的關稅清單大多排除消費性電子產品，但川普上週公布的修訂版，涵蓋多類晶片，讓外界益發擔心關稅可能影響美國科技業。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070619

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