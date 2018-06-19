水泥雙雄大陸停窯歲修 減量保價

（中央社記者韋樞台北19日電）台泥和亞泥於大陸各地水泥窯正值彼此錯開生產高峰的停窯歲修期。水泥廠表示，目前正值雨季，下游需求略低，正是調節停窯增加庫存的佳機，發揮減量保價功效。

目前正值大陸雨季，各地政府要求水泥業者彼此錯開生產高峰期停窯歲修，以確保生產窯爐安全運轉，同時可以減產保價，避免供應過多影響價格。

在大陸華南為生產大本營的台泥，原本安排在5月到8月停窯歲修，但5月梅雨季不明顯，因此決定延後到6月至8月停窯歲修；另外四川和貴州省的水泥窯維持5月9月歲修。

台泥表示，台泥在廣東有7個窯，廣西4個窯，四川和貴州各有5個窯，每個窯歲修期約10天到15天，可以自行視當地產銷狀況調配歲修期，但全部窯爐的歲修期總天數要達到基本要求。