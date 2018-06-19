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群創股東會將登場 高層人事、面板趨勢引關注

鉅亨網2018/06/19 11:09
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群創 (3481-TW) 明 (20) 日將召開股東會，在面板價格持續下跌之下，除了未來的價格趨勢、整機策略之外，董事長人事是否異動預期將引來關注，外傳董事長王志超將請辭，新董事長明日可望亮相，說明未來發展方向；據指出，王志超將主導集團新廠及面板事業布局，新董事長將由洪進揚接任，群創今日則不對人事傳聞發表看法。

根據群創股東會年報出爐，王志超在致股東報告書中強調，將在向前走、向外走、紮根 4.0 + 工業互聯網 3 大策略下，持續創造高價值智能製造，今年將是整機出貨起飛年，且以世界為出海口，掌握致勝關鍵。

群創股東會明日將舉辦，會後馬上召開董事會，先前在一連串的人事異動中，就傳出董事長王志超將在股東會後辭職，主導新廠籌建及面板事業布局，董事長一職則由曾任台泥國際總經理的洪進揚接任，據了解，新舊董事長、總經理蕭志弘等高階主管將一起出席會後記者會。

由於面板價格持續下跌，中國面板廠大舉擴充新產能，群創的對應策略是整機發展，目前的現況及未來進一步布局等，預期都將是股東關注的重點。

另外，鴻海 (2317-TW) 集團去年宣布在廣州興建 10.5 代廠，及在美國建面板廠等計畫，外傳集團董事長郭台銘有意讓王志超專心籌畫新廠，相關新人事的布局，預計也將引來股東關注。

 

 

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〈貿易戰升溫〉陸商務部強勢...〈富驛股東會〉前董座侯尊中...

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