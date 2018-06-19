軍改案綠有限度調整 藍則堅持黨團立場

立法院院會今天擬處理軍改案，朝野立法院黨團皆發布甲動備戰，並召開黨團大會。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天上午在黨團會議後受訪表示，所得替代率、18%優存利息、法定提撥率等重要條文的結構不可能改變，其他部分還好，都有些退讓、調整，將再與中國國民黨立法院黨團溝通。

有關公教均規範配偶領取1/2遺屬年金的資格為年滿55歲、婚姻滿10年，民進黨立委鍾佳濱說，軍人退伍之後的婚姻，原規定，未亡人要滿55歲且婚姻關係須滿10年，但在野黨團反對。民進黨團則認為，照顧軍人遺孀老年生活一定要達到55歲以上，其次，必須對退伍軍人的家庭生活有一定時間的貢獻，如果只結婚幾天但達55歲就要國家照顧一輩子，這說不過去。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀上午在黨團會議後受訪表示，國民黨對於軍改案中的起支俸率等關鍵18條條文都非常堅持，軍改涉及國家穩定，若沒改好，恐動搖軍心，國民黨願意透過更完整的論述讓民進黨回心轉意，也希望民進黨去思考如何將軍改改得更好。

她說，總統蔡英文說，「她是國軍最大的靠山」，她不希望民進黨變成國軍的絆腳石。軍改不僅退役軍人關心，也關係到有意投入軍職的年輕人，希望透過討論，讓民進黨回心轉意。軍改涉及國家安定，若沒改好，是動搖國本、動搖軍心。

李彥秀表示，國民黨認為至今軍改的溝通都只是過場，溝通是不足的，若軍改關鍵條文沒有調整修正，恐引起更多訴願，這絕對不是退輔會、國防部所能承受的，希望民進黨要再思考，不必為了7月1日上路而修法，應做更完整的溝通。（編輯：李淑華）1070619