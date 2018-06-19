警退休前請假遭拒開槍 保六：認知有誤

（中央社記者黃麗芸台北19日電）警政署保安警察第六總隊陳姓警員因請休假遭拒，日前在辦公室開槍。保六總隊今天表示，此事件純粹為請假認知有誤而引發，也針對不當使用槍械部分依規定議處。

現年44歲的保六總隊陳姓警員計畫在今年8月退休，但他卻因未能在退休前將年假休完，13日疑因情緒失控，在辦公室掏出配槍朝天花板開一槍，幸無人傷。

保六總隊負責立法院、行政院等中央憲政機關警衛安全工作，其中，陳性員警任職的第二大隊第三中隊則負責外國駐台機構警衛安全，並非戍守士林官邸。

保六總隊今天發布新聞稿表示，陳姓警員想一併請事、病假直到退休日止，希望這段期間可不用上班；但因事、病假須檢附事由及醫生診斷證明，才符合請假程序，導致陳姓警員認為請假遭拒，心生不滿開槍洩恨。