狂！老婆不給看世足　友人「這樣做」帶他前進俄羅斯圓夢

2018 俄羅斯世界盃足球賽正如火如荼進行中，許多球迷做足準備到現場替自己國家的球隊加油！不過，一名墨西哥男子哈維爾（ Javier ）在期待 4 年後，卻因為老婆不同意而無法前往俄羅斯觀賽，哈維爾的一群友人得知，發揮創意做了哈維爾的人形立牌，帶著「他」展開世足之旅，還將旅途經歷記錄下來，一圓哈維爾想觀賽的夢想。

綜合外媒報導，哈維爾與友人們早在 2014 年巴西世足賽時，就相約要一起到俄羅斯觀賽，並開始擬定旅行計畫，甚至存錢買下一台舊的學校巴士，將巴士外觀重新彩繪、畫上墨西哥國旗，以行動展現支持，再將巴士運到葡萄牙，從葡萄牙一路開車跨過歐洲準備踏上俄羅斯。



▲哈維爾的友人帶著他到酒吧喝酒、享樂。（圖／翻攝自「Ingue Su Matrushka」臉書專頁）

正當 4 月一切都準備就緒時，哈維爾卻透過臉書訊息告知友人「我的老婆不讓我去」，因此得退出世足之旅。為了幫助哈維爾完成夢想，友人們決定在未經哈維爾妻子的許可下帶著他同行，特別做了個 1 比 1 等身大型哈維爾人形立牌，並在其服裝印上「我的老婆不讓我去」等字樣，帶著它踏上旅程，並成立臉書專頁記錄沿途點滴，讓大家知道「其實他度過了一段很棒的時光。」



▲友人見哈維爾醉倒在沙發也不忘幫他擋住臉部、拍照留念。（圖／翻攝自「Ingue Su Matrushka」臉書專頁）

一群友人就這樣帶著「哈維爾」經過各大歐洲城市，在柏林狂歡、在阿姆斯特丹酒吧盡興喝酒，不論做什麼都在一起、絕不忘記，逗趣舉動吸引愈來愈多人關注，沿途中遇到不少民眾都搶著要與人形立牌合照。最後，一群人在瘋狂玩樂中順利抵達莫斯科觀賽，完成一直以來想參與世足的夢想。



▲友人們帶著哈維爾與眾多民眾一起參與活動。（圖／翻攝自「Ingue Su Matrushka」臉書專頁）

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