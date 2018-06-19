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中央社

市場波動加劇 低波動ETF分散風險

中央社2018/06/19 11:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北19日電）全球股市在連續2年大漲之後，今年波動加劇，券商表示，當全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正時，透過持有低波動ETF，可有效分散投資風險，達到防禦型資產的效果。

券商指出，低波動ETF組成主要追蹤低波動度指數為基準，透過選股過程中篩選出波動度較低的股票作為指數成分股，從2009年第1檔最小波動指數股票型基金(ETF)問世以來，到現在已經有超過85檔以及將近710億美元的資產規模。

券商表示，低波動ETF主要的持股仍然是以防禦型股票為主，這些ETF與大盤連動的Beta值較低，減少了市場的系統風險以及敏感程度，與大盤相較有較小的波動；自2016年以來，以市場主要的低波動ETF來觀察，漲跌幅相對於S&P500指數明顯較小，不論是在2016年市場震盪較大的時候或者是2017年市場趨勢向上，低波動ETF的60日波動率都較大盤指數來得低。

不過，在今年2月市場出現明顯恐慌情緒時，低波動ETF波動率也較S&P500指數變動較小，波動較小也使得低波動ETF在市場下跌時不會跌得比大盤多，損失相對較小，當市場波動情緒起伏較大時，低波動金融商品有利於降低資產價值變化程度。

富邦證券表示，雖然近期全球景氣仍然看好，美國企業財報表現亮麗，但受貿易戰及中東情勢緊張升溫影響，市場恐慌情緒再度蠢蠢欲動，市場波動較去年明顯走高；且美國通膨數據走升，推升聯準會對升息的信心，也帶動美債殖利率攀高，短天期公債殖利率已超過S&P500股利殖利率情況下，市場擔心全球股市會受相關因素影響而有修正回檔，使得低波動度類型的防禦性資產再逐漸獲得市場青睞。（編輯：黃國倫）1070619

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