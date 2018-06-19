市場波動加劇 低波動ETF分散風險

（中央社記者田裕斌台北19日電）全球股市在連續2年大漲之後，今年波動加劇，券商表示，當全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正時，透過持有低波動ETF，可有效分散投資風險，達到防禦型資產的效果。

券商指出，低波動ETF組成主要追蹤低波動度指數為基準，透過選股過程中篩選出波動度較低的股票作為指數成分股，從2009年第1檔最小波動指數股票型基金(ETF)問世以來，到現在已經有超過85檔以及將近710億美元的資產規模。

券商表示，低波動ETF主要的持股仍然是以防禦型股票為主，這些ETF與大盤連動的Beta值較低，減少了市場的系統風險以及敏感程度，與大盤相較有較小的波動；自2016年以來，以市場主要的低波動ETF來觀察，漲跌幅相對於S&P500指數明顯較小，不論是在2016年市場震盪較大的時候或者是2017年市場趨勢向上，低波動ETF的60日波動率都較大盤指數來得低。