世足賽轉場飛機發動機起火 沙國球員驚魂

有沙國球員稱這起事件是「單純故障」。

沙國媒體和網路上也出現影片，顯示其中一具發動機起火，但羅西亞航空公司（Rossiya）發言人否認發動機有燒起來，又說事故起因是撞到鳥類。

（中央社俄羅斯頓河畔羅斯托夫18日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯足球協會今天表示，沙國國家代表隊搭機前往世界盃足球賽下一場比賽場地時，其中一具發動機起火，所幸最後平安降落。

沙烏地阿拉伯足協主席哈比（Ahmad Al Harbi）告訴沙國體育電視台KSA：「其中一具發動機起了小火，是右發動機，但飛機安全降落。」

足協在推特上發布影片，影片中，代表隊成員巴伯（Hatan Bahbir）說：「我們平安抵達，所有人都安好…就是單純故障。」

鏡頭外有人問他怕不怕，巴伯先是回答「不會」，但又說「當然是有一點害怕，但感謝上天」。

球隊搭乘羅西亞航空一架空中巴士（Airbus）A319型客機，從聖彼得堡前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-On-Don），他們20日（台灣時間20日晚間11時）將在那裡踢第2場A組賽，對戰烏拉圭。

羅西亞航空發言人在聲明中說，降落期間，飛機「其中一具發動機發生技術故障，據認初步原因是撞上小鳥」。

發言人又說，有關其中一具發動機燒起來的報導不實。「乘客安危沒受任何事物威脅。飛機以例行方式進行降落。降落期間沒有發出警告訊息。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070619