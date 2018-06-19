公投審查藍綠大小眼　國民黨團批中選會淪政治打手

年底國民黨公投綁大選算盤打不響？國民黨團今 ( 19 ) 日舉行記者會，批評中選會不但違法對公投提案進行「實質審查」，而在審查時更是充滿「藍綠眼」、「大小眼」，對於不利執政黨的公投提案刻意刁難、一卡再卡，已然失去獨立機關的中立性，淪為當權者的政治打手。

國民黨團總召林德福批評，反空汙公投遭到中選會一卡在卡，目的就是要讓案子無法順利進入二階段連署，最後讓反空汙公投無法順利成案，中選會應該要是客觀中立的機構，但現在卻淪為政治打手，過去公投是鳥籠公投，但現在中選會找各種理由來惡意杯葛，但現在卻比鳥籠公投更惡質。

國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，由她提案的反空汙公投案，送入後卻不斷被刁難，更是史上審查最久的案子，到現在已經 78 天還無法通過，原因竟然是因為環保署副署長詹順貴沒核准，中選會應該只作形式審查，現在卻做到實質審查，讓鳥籠公投現在變成太上皇公投。

藍委江啟臣則說，盧秀燕的公投案意旨很簡單，就是要是否願意每年降低 1 %火力發電量，這關乎政府支不支持降低火力發電決心，所以中選會委員不是裝不懂就是故意刁難，他呼籲中部地區的縣市長，尤其是台中市長林佳龍，應該呼籲中選會不要忽視民眾呼吸權。

藍委顏寬恆批評，中選會立場不中立就已是事實，目的就是要讓公投與年底大選脫鉤，民進黨上台後的民主就變成民進黨做主，如果民進黨對自己執政有信心，讓公投順利進行又何妨。

藍委馬文君則說，南投好無辜，原本是好山好水好空氣，但近幾年空氣汙染很嚴重，已經很難看到埔里山的形狀；藍委林立蟬表示，希望中選會不要再技術性背葛公投案，不要變政治打手。