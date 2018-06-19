混血美少女曬逆天辣腿照　親授拍照神技一秒變高個

當年8歲的混血童星吳兆絃與6歲的愛子組成女團「大小姐」，兩人天真可愛的模樣讓人印象深刻，如今已是17歲美少女的吳兆絃因出色的外表再度引起網友討論，被形容長大後「越來越正」，連帶一舉一動皆受到粉絲關注，吳兆絃也時常在社群分享生活點滴，有雙逆天美腿的她自曝其實身高不高，拍出網美照需要用一點小心機！

吳兆絃近日也趕上世足熱潮，昨（18）日她在社群曬出穿著德國隊球衣、超短運動熱褲的美照，綁著俏麗馬尾的她在草地上擺出不同姿勢，臉上放送甜美微笑，洋溢青春無敵的氣息，不過網友都被她的高挑身材和修長美腿吸引，好奇她是否有170公分？



▲吳兆絃趕搭世足熱潮。（圖／翻攝吳兆絃臉書 , 2018.06.19）

對此，吳兆絃透露自己身高其實不到165公分，只是拍照時會運用一些小技巧，讓整體視覺看起來更拉長，她說：「角度對了，腿自然就會長。我腿並沒有很長，都是拍照的角度技術喔！」並在IG的限時動態示範撇步，只見她先將手機鏡頭拿高，接著整個人往後退一步，再把鏡頭緩緩上移，確實讓雙腿的視覺增長不少，整體身高也高了許多，讓人感到驚奇。



▲吳兆絃自曝身高其實不到165公分。（圖／翻攝吳兆絃臉書 , 2018.06.19）



▲吳兆絃親自示範拍照技巧。（圖／翻攝吳兆絃IG , 2018.06.19）