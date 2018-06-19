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中央社

美中貿易戰升溫拖累 鴻海工業富聯大跌逾8%

中央社2018/06/19 11:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美中互祭高關稅貿易戰升溫，陸股重挫，鴻海旗下工業富聯也遭受池魚之殃，今天盤中一度重挫9.9%，隨後跌幅也超過8%。

美中互祭高關稅，外界憂心貿易戰升溫，中國大陸股市今天盤中重挫，上證指數跌破3000點大關，下跌55點，跌幅1.8%；深證成指下跌246點，跌幅2.48%。

鴻海旗下工業富聯也無法倖免，今天開低走低，盤中最低一度來到人民幣20.33元，大跌9.9%，隨後跌幅漸收斂，來到人民幣20.64元，跌幅8.5%。

中國大陸媒體報導，工業富聯從波段高點人民幣26.36元回落，迄今盤中回落幅度超過20%。工業富聯今天盤中市值來到人民幣4067億元（約合新台幣1.91兆元），市值從前段高點迄今盤中蒸發人民幣1124.6億元（約合新台幣5286億元）。

從客戶端來看，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），發行後總股本約196.95億股。鴻海目前對工業富聯持股比例來到84.8%。（編輯：楊玫寧）1070619

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