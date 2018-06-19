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中央社

印尼渡輪托巴湖翻覆 1死65失蹤

中央社2018/06/19 11:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達19日專電）印尼一艘載有逾80人的渡輪昨晚在北蘇門答臘省托巴湖（Lake Toba）翻覆，目前已知1人喪生，19人被救起，至少65人仍下落不明。

這艘渡輪昨晚約6時在北蘇門答臘省托巴湖翻覆沉沒，當局派出至少6艘救援船到場搜索失蹤者，不過由於湖面風浪太大，搜救工作一度受阻。

當地警方表示，惡劣天氣下能見度僅有30公尺，加上大浪，影響救援工作。當局初步判定渡輪公司非法經營，許多乘客都沒有船票，而且船身老舊，疑似運行多年。

托巴湖是世界上最大火山湖，湖中有世界上最大島中島沙摩西島（Samosir），是著名旅遊勝地。

印尼北蘇門答臘省區域災害管理機構（BPBD）主管里雅迪爾（Riadil Lubis）表示，根據通報，截止目前為止，至少有65名乘客下落不明，搜救團隊今天一早已繼續搜救，不過湖面風浪仍相當大。

里雅迪爾表示，目前確認有1名乘客喪生，19名乘客被救起。

印尼15日慶祝開齋節登場，許多民眾利用連假期出門旅遊，托巴湖是其中一個熱門景點。

此外，印尼今年開齋節連假最大的一起交通事故是13日一艘超載船隻在蘇拉威西島（Sulawesi）外海翻覆，船上搭載的是返鄉過開齋節的乘客，造成16人喪生。（編輯：陳俊碩）1070619

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