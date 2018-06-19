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中央社

兩架北韓專機上午抵北京 金正恩可能3訪中國

中央社2018/06/19 11:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）南韓媒體報導，，北韓一架伊留申-76運輸機以及高麗航空JS-251次航班今天上午先後飛抵北京首都國際機場，這顯示北韓領導人金正恩可能第3度訪問中國。

南韓媒體報導，北韓國務委員長金正恩前往新加坡出席川金會時，伊留申-76運輸機曾被用於載運金正恩的防彈座車，如今伊留申-76運輸機來到北京首都機場，顯示很有可能是金正恩第3度訪問中國。

金正恩曾於今年3月訪問北京、5月訪問大連棒棰島。

韓聯社報導，伊留申-76運輸機上午從平壤順安機場起飛，8時40分左右抵達北京首都國際機場。另一架安托諾夫-148型的高麗航空JS-251次航班，上午也從平壤起飛，並於上午9時30分左右在首都機場落地。

北韓媒體曾經播出過金正恩駕駛安托諾夫-148型機的宣傳畫面。此型飛機安全性高，航程可從平壤到香港、上海，金正恩在北韓境內視察時也時常使用這型飛機。南韓民航界人士說，高麗航空這架飛機是以不定期航班編號從平壤飛往北京。

報導並指出，大批中國公安人員駐守在北京釣魚台國賓館前。「日本經濟新聞」曾報導，金正恩最快在19日訪問中國，向中國國家主席習近平說明新加坡川金會結果。（編輯：陳俊碩）1070619

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