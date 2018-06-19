宋隆泉民主台灣攝影展 世界巡迴紐約起步

宋隆泉今天受訪談及舉辦個展的動機時說，從事攝影近40年，整理檔案出書時發現很多被遺忘的照片，都是紀錄性很強的作品，可以忠實反映台灣當時的面貌，以及一步一腳印邁向民主的歷程。以鄉土為題的照片，則是為不斷變化的台灣社會留下紀錄。

法拉盛紐約第一銀行畫廊16至26日舉辦「宋隆泉民主台灣攝影展」，展出40多幅攝影作品，除了眾多1980年代戒嚴時期民主運動的照片，也有宋隆泉深入民間，用相機快門記錄台灣風土民情的作品。

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）攝影家宋隆泉以影像記錄台灣過去近40年邁向民主的歷程，珍貴照片從紐約開始世界巡展。宋隆泉說，台灣民主是好幾代人打拚出來的，用照片喚起記憶，歷史才不會被忘記。

他說：「記憶容易消失，很多事情過幾天可能就忘了，因此記憶要不斷被喚起。看照片最容易喚起記憶，歷史要不斷被提起，才不會忘記。」

出身宜蘭的宋隆泉，1980年開始帶著相機走遍台灣，1986年進入噶瑪蘭雜誌擔任攝影編輯兼美術編輯，展開黨外運動記錄工作，之後受邀到鄭南榕創辦的自由時代雜誌，擔任攝影編輯與美術指導，用照片呈現台灣人民爭取民主、自由、人權的過程。

攝影展分兩大主軸，一是「民主行動」，包括228和平日全島遊行、民進黨創黨、解除戒嚴、聲援雛妓大遊行、行動思想家鄭南榕、反核四、國會改選等；二是「大地之歌」，包括歌仔戲的故事、家鄉的記憶南方澳、勞動者臉譜、鄉土風情畫等。

多張照片裱框展出，是宋隆泉個展特色。他解釋，最初拍照就是用拍故事的手法，因此個展也要用說故事的方式展出，用好幾張照片講一段故事。

身為台灣民主運動浪潮的親歷者，宋隆泉回頭看這段歷程，認為台灣人民奮力爭取民主，確實已有成果，但他說：「台灣的民主還不夠，應該要更努力一點，尤其面對中國那麼強大的壓迫，更應該把過去為民主打拚的精神拿出來，讓台灣更堅強一點。」

宋隆泉的「愛．戀．台灣攝影展」3月在故鄉宜蘭舉辦，是他在台巡展第一站，美國紐約則是國際巡迴首站。目前規劃8月赴日本東京，9月移師美國西岸，10月轉赴日本石川縣，11月返台在桃園展出。

在海外巡展，宋隆泉選擇以「民主台灣」為名。他說，想讓海外鄉親或國際人士知道台灣民主是好幾代人打拚出來的，「我們還要更拚一點，不用怕」。（編輯：陳俊碩）1070619