NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈超勵志　比利時前鋒實現脫貧夢想夏語心曬肉色物體照　網友全歪樓凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

宋隆泉民主台灣攝影展 世界巡迴紐約起步

中央社2018/06/19 11:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）攝影家宋隆泉以影像記錄台灣過去近40年邁向民主的歷程，珍貴照片從紐約開始世界巡展。宋隆泉說，台灣民主是好幾代人打拚出來的，用照片喚起記憶，歷史才不會被忘記。

法拉盛紐約第一銀行畫廊16至26日舉辦「宋隆泉民主台灣攝影展」，展出40多幅攝影作品，除了眾多1980年代戒嚴時期民主運動的照片，也有宋隆泉深入民間，用相機快門記錄台灣風土民情的作品。

宋隆泉今天受訪談及舉辦個展的動機時說，從事攝影近40年，整理檔案出書時發現很多被遺忘的照片，都是紀錄性很強的作品，可以忠實反映台灣當時的面貌，以及一步一腳印邁向民主的歷程。以鄉土為題的照片，則是為不斷變化的台灣社會留下紀錄。

他說：「記憶容易消失，很多事情過幾天可能就忘了，因此記憶要不斷被喚起。看照片最容易喚起記憶，歷史要不斷被提起，才不會忘記。」

出身宜蘭的宋隆泉，1980年開始帶著相機走遍台灣，1986年進入噶瑪蘭雜誌擔任攝影編輯兼美術編輯，展開黨外運動記錄工作，之後受邀到鄭南榕創辦的自由時代雜誌，擔任攝影編輯與美術指導，用照片呈現台灣人民爭取民主、自由、人權的過程。

攝影展分兩大主軸，一是「民主行動」，包括228和平日全島遊行、民進黨創黨、解除戒嚴、聲援雛妓大遊行、行動思想家鄭南榕、反核四、國會改選等；二是「大地之歌」，包括歌仔戲的故事、家鄉的記憶南方澳、勞動者臉譜、鄉土風情畫等。

多張照片裱框展出，是宋隆泉個展特色。他解釋，最初拍照就是用拍故事的手法，因此個展也要用說故事的方式展出，用好幾張照片講一段故事。

身為台灣民主運動浪潮的親歷者，宋隆泉回頭看這段歷程，認為台灣人民奮力爭取民主，確實已有成果，但他說：「台灣的民主還不夠，應該要更努力一點，尤其面對中國那麼強大的壓迫，更應該把過去為民主打拚的精神拿出來，讓台灣更堅強一點。」

宋隆泉的「愛．戀．台灣攝影展」3月在故鄉宜蘭舉辦，是他在台巡展第一站，美國紐約則是國際巡迴首站。目前規劃8月赴日本東京，9月移師美國西岸，10月轉赴日本石川縣，11月返台在桃園展出。

在海外巡展，宋隆泉選擇以「民主台灣」為名。他說，想讓海外鄉親或國際人士知道台灣民主是好幾代人打拚出來的，「我們還要更拚一點，不用怕」。（編輯：陳俊碩）1070619

增加銷路 蕉農與業者研發香...指考試場分配表公布 考前一...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan