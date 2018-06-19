拒搭更改國名航空公司　藍綠立委不同調

中國大陸打壓台灣國際空間出新招，多個國家的航空公司不敵壓力，紛紛將台灣改名列為中國大陸的一部分，外傳國安會祕書長李大維說，台灣將鼓勵國人，拒搭將台灣列為中國大陸一部分的航空公司飛機，國民黨立委江啟臣呼籲兩岸應該有所節制，綠委們則贊同政府有所表態。
中國大陸日前要求多家國際家航空公司修改對台灣的名稱，此舉也引來美國聲援，白宮於 5 月初主動發布聲明，譴責中國大陸要求國際航空公司修改對台灣的名稱的做法。
國民黨立委江啟臣呼籲，中國大陸試圖透過對國際私部門的施壓達到事實上的圍堵，有孤立台灣國際政策的實踐意味，然而拉高雙方對抗態勢，對兩岸交往的可能性是否也有所連帶傷害，是正分還是負分充滿不確定性，兩岸當局都該有所節制，避免事情走向雙方都不樂見的反方向。
民進黨立委林俊憲澤說，也許很多國人已經拒搭中國的航空公司，但政府還是要適度表達不滿立場，區域安全穩定是大家所追求，但是中國不斷挑起事端、漠視和平的國際趨勢，台灣應該要適度表達立場，至於民眾是否拒搭，這是民眾自己的選擇。
民進黨立委蔡適應則說，他過去主張過公務出訪應該都要搭台籍的航空公司，所以他呼應李大維的說法，至少官方部門可以先表態拒搭，但這個話是否該由國安會祕書長來說他持保留態度，但是政府確實應該先表態。