拒搭更改國名航空公司　藍綠立委不同調

中國大陸打壓台灣國際空間出新招，多個國家的航空公司不敵壓力，紛紛將台灣改名列為中國大陸的一部分，外傳國安會祕書長李大維說，台灣將鼓勵國人，拒搭將台灣列為中國大陸一部分的航空公司飛機，國民黨立委江啟臣呼籲兩岸應該有所節制，綠委們則贊同政府有所表態。

中國大陸日前要求多家國際家航空公司修改對台灣的名稱，此舉也引來美國聲援，白宮於 5 月初主動發布聲明，譴責中國大陸要求國際航空公司修改對台灣的名稱的做法。

國民黨立委江啟臣呼籲，中國大陸試圖透過對國際私部門的施壓達到事實上的圍堵，有孤立台灣國際政策的實踐意味，然而拉高雙方對抗態勢，對兩岸交往的可能性是否也有所連帶傷害，是正分還是負分充滿不確定性，兩岸當局都該有所節制，避免事情走向雙方都不樂見的反方向。