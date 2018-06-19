馬星高鐵可能出現替代案 可節省3700億

報導指出，這項替代計劃預計僅耗資200億令吉就可提升現有的雙軌火車設施，替代原有的馬星高鐵路線，建築成本比後者總成本低500億令吉（約新台幣3700億元），這還不包括馬星高鐵可能因徵地而可能導致的潛在超支。

英文媒體「星報」報導，馬來西亞經濟顧問團接獲新的替代方案建議，即利用馬來亞鐵道公司現有的雙軌道設備，來替代原有的馬星高鐵計劃。

（中央社記者郭朝河吉隆坡19日專電）馬來西亞首相馬哈地較早前宣布，由於國債過高，因此將中斷高達700億令吉的馬星高鐵計劃，惟近期可能出現轉機，新政府料將以200億令吉的替代方案來提升兩地交通。

差別僅在於替代路線較耗時，預料從吉隆坡到新加坡需時130分鐘，比起馬星高鐵原定的90分鐘來得久。

同時，這項替代方案也無需與新加坡再度商量，因為兩國之前還未針對馬星高鐵的協議簽署任何有效合約。

不過，報導也補充，若採納最新型開發的火車系統，那麼替代路線依舊能在安全的情況下加速，甚至快過原定的馬星高鐵速度，惟一切須視成本預算。由於這個考量，新政府最終可能會決定，讓第三方來營運目前國營馬來亞鐵道公司旗下的鐵道路線。

馬來西亞與新加坡於2016年7月簽署諒解備忘錄，同年12月13日在吉隆坡簽署馬星高鐵（新加坡稱為「新隆高鐵」、馬來西亞稱「隆新高鐵」）雙邊協定。這段連通新加坡與吉隆坡的高速鐵路，預計2019年上半年動工，2026年通車啟用，兩地往返最快90分鐘。

這項由前首相納吉（Najib Razak）執政時代與新加坡簽訂的協定，卻隨新政府上台將劃上休止符。首相馬哈地（Mahathir Mohamad）急欲整頓大馬困頓的財政狀況是其中關鍵原因。

馬星高鐵計畫規劃設8個車站，包括吉隆坡的馬來西亞城、布特拉再也、森美蘭州的芙蓉、麻六甲州的愛極樂、柔佛州的麻坡、峇株巴轄、依斯干達公主城，以及新加坡裕廊東。（編輯：屈享平）1070619