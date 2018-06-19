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淡水大拜拜／清水祖師繞境　青山王、北港媽共襄盛舉

保庇2018/06/19 10:49
淡水大拜拜／清水祖師繞境　青山王、北港媽共襄盛舉（圖／保庇）
淡水大拜拜／清水祖師繞境　青山王、北港媽共襄盛舉（圖／保庇）

對淡水的朋友來說，端午節除了要吃粽子，還會用另一種盛大的祭典來慶祝，就是一年一度的淡水大拜拜。主祀清水祖師的淡水清水巖會在農曆五月初五，也就是端午節當天舉辦暗訪，隔天則舉辦整天的日巡。

北港媽與青山王襄贊今年的淡水大拜拜。（圖／黃彥昇攝）
北港媽與青山王襄贊今年的淡水大拜拜。（圖／黃彥昇攝）

五月初六是清水祖師的得道日，因此，清水嚴的信眾們在前一天就會開始準備，藉由舉辦暗訪遶境，在五月初五這一天先在境內視察，驅逐據地害人的惡鬼，或是接受有冤情的無形眾生申冤。處理完畢後，隔天的日巡就是快樂的出遊。

後排為蓬萊十七祖、中左為靈安尊王三祖、中又為北港六媽、前左為靈安尊王十八祖。（圖／黃彥昇攝）
後排為蓬萊十七祖、中左為靈安尊王三祖、中又為北港六媽、前左為靈安尊王十八祖。（圖／黃彥昇攝）

在眾多的襄贊的神明之中，最引人注目的該是來自北港朝天宮的北港六媽，以及台北艋舺青山宮的靈安尊王，而這兩位重量級的神明蒞臨淡水，都是由祭祀「蓬萊十七祖」的「新北市淡水清昭誠祖師會」（以下簡稱「清昭誠」）牽線而成，至今北港六媽到淡水已是第七年，青山王則是第三年。

青山宮廟方執事人員到場祈求淡水大拜拜一切順利。（圖／黃彥昇攝）
青山宮廟方執事人員到場祈求淡水大拜拜一切順利。（圖／黃彥昇攝）

敬拜青山宮信眾大多知道，青山王甚少出巡外境，而今年「清昭誠」一次就恭請了青山王三祖、五祖、十八祖蒞臨淡水，青山宮廟方的執事人員也到淡水，祝賀今年的淡水大拜拜一切順利。

「清昭誠」榮譽理事長張幼杰與現任理事長羅嘉宏表示，他們的理念是推廣在地文化信仰與淡水歷史的傳承，以各種軟實力來歸廣這些文化記憶，除了自身「扮百將」參加遶境，也結合在地的文化工作者以導覽、說書等方式分享淡水的故事。

今年的「暗訪」碰到雨天，但參加的信眾都堅持走完全程，到凌晨才進廟完畢，休息沒多久又是一整天的日巡，希望有意參加的朋友們都能一起來共襄盛舉。

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淡水大拜拜／蓬萊老祖成道千...

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