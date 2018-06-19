新興市場貨幣一片貶值 人民幣獨抗跌 陸股仍看俏

陸股今 (19) 日雖因中美貿易戰升溫而走跌，但鉅亨基金交易平台表示，中國出爐的經濟數據持續維持好表現，不僅如此，今年在新興市場貨幣兌美元一片貶值聲浪中，人民幣逆勢上漲，表現尤其突出。目前新興市場各國體質差異大，相較之下，中國不僅貨幣政策彈性大，經濟數據也有利中國股市表現，適合喜歡單一國家基金投資，且風險承受度大的投資人。 鉅亨基金交易平台指出，相較於經濟數據轉弱的歐日，美國經濟數據相對穩定，促使美元出乎市場意料轉強，部份新興市場國家還面臨外幣計價債務過高、經常帳與財政雙赤字等問題困擾，資本外逃的隱憂造成匯率重貶。

鉅亨基金交易平台認為，儘管部份新興市場國家面對匯率劇貶，但新興市場國家內部差異巨大，表現最佳的前五名國家分別是哥倫比亞、泰國、中國、馬來西亞及菲律賓，此五國特色為幾乎都是亞洲國家及較低的強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重。表現最差的則是阿根廷、土耳其、巴西、俄羅斯及菲律賓，貶值幅度最大的阿根廷及土耳其強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重分別為 602% 及 199%，巴西的該比重也高達 98%。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪針對中國表示，中國目前強勢貨幣計價債務金額為 8,570 億美元，外匯存底為 3.2 兆美元，強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重只有 27%，顯示中國貨幣及匯率政策仍充滿彈性。

朱挺豪表示，從略微領先且可衡量中國貨幣政策鬆緊程度的中國信貸脈衝指數近 12 個月變化來看，中國信貸脈衝下降速度似乎有所放緩，加上上週宣佈放寬 MLF 合格抵押品的政策，中國貨幣政策有機會略微放鬆，來刺激經濟成長與轉型。

朱挺豪認為，此波新興市場匯率貶值潮多爆發於物價過高或債務過高的國家，外幣債務佔比較低且存在貿易盈餘的中國，貨幣及財政政策操作空間較大，未來潛在風險及報酬相對優於其他新興市場國家，偏好單一國家及新興市場的投資人，可視自身風險承受度酌量配置。