要發動了嗎？馬斯克告誡空頭：你們剩3週回補時間

自 6 月股東會以來，特斯拉股價已漲逾 20%，股東會上馬斯克允諾第三季會有獲利，上週又因為宣布裁減 9% 人力而再漲 4% 以上。馬斯克上週第 2 度回購公司股票，以均價 343.78 美元或 2490 萬美元信託回購 7.25 萬股，經歷前後兩次回購，馬斯克目前持股 3370 萬股。

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長兼董事長馬斯克 (Elon Musk) 週末在推特發文槓上賣空者，他警告做空特斯拉的投資人，他們還有 3 週回補時間，否則就要虧大錢了。

週一特斯拉以 355.20 美元開盤，收盤上漲 3.53% 至 370.83 美元，去年同期股價大概在 375 美元。

特斯拉目前正進行重組，也力促 Model 3 每週生產量達 5000 輛，且目標本季底就要返回獲利，馬斯克的承諾距今約末還有 3 週就該兌現。

本週末馬斯克還在推特上直接嗆上使用假名「TeslaCharts」的人，其檔案說明毫不掩飾表示該帳號就是為了要服務特斯拉的空頭者，透過其推特帳號發布訊息圖表以闡明做空特斯拉的理由。

例如，該帳號固定發布一些比較特斯拉股價的線圖，並拿來與能源公司安然股價崩跌的事件做比較。

馬斯克直接留言反問 TeslaCharts「你空頭部為多大? 好奇問問。」該帳號回覆，「他們持有適宜的空頭部位，此帳號是為社交媒體實驗而經營。」

馬斯克稱，他會問此人空頭部位的唯一原因就只是「不希望任何人虧錢。」

馬斯克週日甫致信全體員工，告知公司內部有破壞者竊取公司機密一事，其中懷疑賣空者也有與此人合作之動機。信中指稱，「外界許多組織希望特斯拉公司死亡，包括華爾街的賣空者，因為他們已經虧了數十億美元，而且還持續虧錢。」

特斯拉拒絕就馬斯克的推特發文發表評論。